CES 2017: Qualcomm, yeni amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 835'i tanıttı

Qualcomm, CES 2017'de en yeni üst seviye mobile platform işlemcisi ve X16 LTE modeme sahip Snapdragon 835'i tanıttı. Snapdragon 835, performans ve enerji verimliliği sunan 10nm FinFET işlem nodunu kullanan ilk mobil platform. Snapdragon 835; akıllı telefonlar, başa takılan VR/AR ekranlar, IP kameralar, tabletler, mobil PC'ler ve Win32 uygulama desteği ile birlikte Android ve Windows 10 gibi çeşitli işletim sistemleri ile çalışan diğer tüketici cihazların dahil olduğu cihazlar ve bağlantılı bulut servislerini destekleyecek şekilde tasarlandı.

Snapdragon 835 işlemcisinin ana bileşenleri içerisinde Gigabit Sınıf LTE bağlantı için bir entegre X16 LTE modem, entegre 2x2 802.11ac Wave 2 Wi-Fi, Bluetooth 5 ve çoklu- gigabit bağlantı için opsiyonel 802.11ad bulunuyor. Yeni Qualcomm Kryo 280 CPU ve Qualcomm Hexagon 682 DSP ile desteklenen işlemci, makine öğrenimi için TensorFlow, görüntü işlemi için ise Halide desteği de sunuyor. Snapdragon 835 ayrıca Adreno görsel işleme alt sistemi için de önemli geliştirmelerle geliyor. Bu geliştirmeler içerisinde yeni Adreno 540 GPU ve yeni nesil kamera özellikleri için Qualcomm Spectra 180 görüntü sensör işlemcisi (ISP) de yer alıyor. Snapdragon 835 ile gelen diğer bir yenilik ise biyometrik ve cihaz doğrulama için geliştirilmiş güvenlik sunan Qualcomm Haven güvenlik platformu.

Snapdragon 835 ile gelen yenilikler, makine öğrenimi ile desteklenen beş ana teknoloji şu şekilde özetlenebilir:

-Pil ömrü: Snapdragon 835, önceki amiral gemisi işlemciye kıyasla boyut olarak yüzde 35 daha küçük ve yüzde 25 daha az enerji tüketiyor. Bu da daha uzun pil ömrü ve daha ince tasarımları mümkün kılıyor. Kryo 280 CPU güç için oldukça verimli bir mimari sağlarken entegre Hexagon 682 DSP; TensorFlow ve Halide frameworklar için destek sunuyor. Snapdragon 835 işlemcisindeki CPU, GPU, DSP ve yazılım framework desteğinin birlikteliği heterojen işlem platformunu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak Snapdragon 835, yüzde 20'e kadar daha hızlı şarj sunan Qualcomm Quick Charge 4 ve yüzde 30'a kadar daha yüksek verimlilik sağlayan Quick Charge 3.0 ile de donatıldı.

-Üç boyut: Snapdragon 835, yeni nesil sanal ve arttırılmış gerçeklik (VR/AR) tasarımların performans, termal limit ve güç verimliliği ile ilgili ihtiyaçlarını eş zamanlı karşılayacak şekilde tasarlanırken Google'ın mobil VR için geliştirdiği Daydream platformunu da destekler. Görsel kaliteyi, ses kalitesini ve sezgisel etkileşimleri arttıran birçok geliştirme yapıldı. Bu geliştirmeler içerisinde Adreno 540 görsel işlem alt sistemi ile 3D grafiklerin render performansını yüzde 25'e kadar arttıran ve 60 kata kadar daha fazla renk sunan iyileştirmeler de bulunuyor. Snapdragon 835 ayrıca 4K Ultra HD premium (HDR10) video, geniş renk aralıklı 10-bit görüntüler, nesne ve sahne destekli 3D ses ve Qualcomm'un füzyon tabanlı altı dereceli özgürlük (6DoF) sensörünü içeren olağanüstü VR/AR hareket takibi teknolojilerini de destekliyor.

-Kayıt ve çekim: Snapdragon 835, HDR renkler ile hem fotoğraf hem de video çekimlerini daha da iyileştiriyor. Fotoğraf çekimlerinde ve video kayıtlarında tam bir deneyim sunan bu geliştirmelerin merkezinde ise 32MP'ye kadar tek, 16MP'ye kadar çift kamara kullanımını mümkün hale getiren çift 14-bit ISP özelliğine sahip Qualcomm Spectra 180 kamera ISP bulunuyor.

-Bağlantı: Yeni sistem çipi, entegre X16 Gigabit-Sınıf LTE modem ve entegre 2x2 802.11ac Wave-2 ve 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi bağlantıları ile geliyor. Bu işlemci, evde veya hareket halinde iken Gigabit-Sınıf bağlantı sunan ilk ticari işlemci. 2017 yılında dünya genelinde birkaç Gigabit LTE ağının ortaya çıkması ve 802.11ad teknolojisinin kullanımının artması bekleniyor.

-Güvenlik: Qualcomm Haven güvenlik platformu; parmak izi, göz ve yüz tabanlı biyometrik teknolojilerini destekler. Ayrıca donanım tabanlı kullanıcı kimlik doğrulama ve cihaz doğrulama teknolojilerini sunarken mobil ödemeler, kurumsal erişim ve kullanıcıların kişisel verileri gibi durumlarda cihaz güvenliğini sağlar.

-Makine öğrenimi: Snapdragon Neural Processing Engine (Nöral İşlem Motoru) yazılım frameworkta yapılan güncellemeler içerisinde, Google TensorFlow desteği ve Hexagon Vector eXtentions (HVX) ile Hexagon DSP'de yapılan geliştirmeler bulunuyor. Snapdragon heterojen çekirdekleri üzerinde özel nöral ağ-katman desteği bulunurken güç ve performans optimizasyonları da yapıldı. Makine öğrenimini kullanan OEM'ler ve yazılım geliştiriciler, bu sayede akıllı fotoğraf çekimi, güçlü güvenlik ve mahremiyet koruması, akıllı otomobiller ve kişisel asistanlar, tepkisel ve gerçekçi VR/AR gibi zengin deneyimler sunabilecek.

Snapdragon 835 özellikleri:

-2,45 GHz'ye varan dört performans çekirdeğine ve 1,9GHz'e varan dört verimlilik çekirdeğine sahip Kryo 280 CPU.

-Saniyede bir gigabite kadar indirme hızı sunan Kategori 16 LTE ve saniyede 150 megabite kadar yükleme hızı sunan Kategori 13 LTE destekli entegre Snapdragon X16 LTE modem.

-Snapdragon 820'ye kıyasla yüzde 50'ye kadar daha az boyut ve yüzde 60'a kadar daha az Wi-Fi güç tüketimi sağlayan entegre 2x2 11ac MU-MIMO.

-Saniyede 4,6 gigabite kadar hız sunan 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi.

-Saniyede iki megabit hız sunan dünyanın ilk sertifikalı Bluetooth 5 ticari teknolojisi ve birçok yeni kullanımı mümkün kılan özelliklerden oluşan bir paket. (WCN3990 çözümü üzerinden sunulan Bluetooth, FM radyo, Wi-Fi ve RF).

-OpenGL ES 3.2, Full OpenCL 2.0, Vulkan ve DX12 desteğiyle Adreno 540 GPU.

-HVX özelliğine sahip Hexagon 682 DSP.

-Google Awareness API destekli Qualcomm All-Ways Aware teknolojisi.

-1866MHz hızında çift-kanal LP DDR4x bellek.

-"Her zaman açık" konum ve ortam farkındalığı sağlayan LTE/Wi-Fi/Bluetooth ile birlikte GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo ve QZSS sistemlerini destekleyen Qualcomm Location.

-Qualcomm Spectra 180 ISP, 2x ISP, 14-bit, hibrit otomatik odak (lazer/kontrast/yapısal aydınlatma/çift evreli AF tespit), Qualcomm Clear Sight, optik yakınlaştırma, donanımla hızlandırılmış yüz tanıma ve HDR video kayıt ile 32 MP'ye kadar tek ve 16 MP'ye kadar çift kamera.

-30 fps 4K Ultra HD kaydı, 60 fps 4K Ultra HD video oynatım, H.264 (AVC) ve H.265 (HEVC) desteği.

-Ultra HD Premium uyum, 4K 60fps, geniş renk aralık desteği, 10-bit renk derinliği dahil maksimum Cihaz-Üstü ve Harici Ekran Desteği.

-Quick Charge 4 teknolojisi.

-Qualcomm SecureMSM donanım ve yazılım ile Qualcomm Haven güvenlik paketinin içerisinde olduğu Snapdragon güvenlik platformu.

-Qualcomm Aqstic WCD9341 ses kodlayıcı ile birlikte Snapdragon 835'in 32-bit/384kHz kalitesinde ses cihazları için geliştirilmiş DAC desteği, 115dB ve ultra-düşük -105dB THD+N seviyelerde SNR ve native DSD hi-fi ses oynatımı. Ek olarak Snapdragon 835, kablosuz bağlantı için iki kat geliştirilmiş güç sunan Qualcomm aptX ve aptX HD Bluetooth sesleri destekler.

-10nm FinFET teknolojisi üzerine inşa edildi.

Şu an üretim aşamasında olan Snapdragon 835'in 2017 yılının ilk yarısında ticari cihazlar için piyasaya sürülmesi bekleniyor.