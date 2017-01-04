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Mercury'nin (DTEK70) render görselleri sızdı

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Giriş Tarihi: 04.01.2017, 11:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2017, 11:31
Etiketler:
Blackberry BlackBerry Mercury ces CES 2017 tcl
BlackBerry Mercury'nin (DTEK70) render görselleri sızdı

Yeni telefon işte böyle görünüyor.

Hasan Uğur Nayır

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da BlackBerry Mercury'e (DTEK70) ait olduğu iddia edilen render görseller paylaşıldı.

Görseller, aralık ayında ortaya çıkan sızıntı görsellerle aynı çizgide. Arka kısımda logosu ve büyük kamera kendini belli ediyor.

Telefonun özelliklerine gelirsek, dedikodulara göre cihazda 4.2 inç'lik ekran, Snapdragon 625 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama ve 3400 mAh pil var. Bu arada telefonun 4 Ocak'ta yani bugün resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.
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hAck hAck

klavyeyi kaldırması gerek o devirler tarih oldu artık

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cevapla 04.01.2017 15:04
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