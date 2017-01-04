BlackBerry Mercury'nin (DTEK70) render görselleri sızdı

Hasan Uğur Nayır

Çinli mikroblog sitesi Weibo'da BlackBerry Mercury'e (DTEK70) ait olduğu iddia edilen render görseller paylaşıldı.

Görseller, aralık ayında ortaya çıkan sızıntı görsellerle aynı çizgide. Arka kısımda BlackBerry logosu ve büyük kamera kendini belli ediyor.

Telefonun özelliklerine gelirsek, dedikodulara göre cihazda 4.2 inç'lik ekran, Snapdragon 625 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama ve 3400 mAh pil var. Bu arada telefonun 4 Ocak'ta yani bugün resmi olarak tanıtılacağı söyleniyor.