Snapdragon 835'in uzun kullanım süresi sunacağı ortaya çıktı!

Hasan Uğur Nayır

Qualcomm'un, 6 Ocak'ta Snapdragon 835'i tanıtması bekleniyor, ama daha öncesinde SD835 hakkındaki bilgiler paylaşıldı bile. Bu işin arkasında ise ünlü sızıntı ustası Evleaks var. Bazı detaylar da Çinli sosyal ağ Weibo'da ortaya çıkmıştı.

Evleaks'in yazdıklarına göre Qualcomm, SD835'i "Şimdiye kadar çıkmış herhangi bir yonga setinden daha küçük, daha hızlı ve enerji konusunda daha verimli" olarak nitelendiriyor. 3 milyar transistörlü 10 nm tasarımla gelen SD835, şu anda kullanılmakta olan SD820'ye göre %30 daha küçük, %27 daha hızlı ve %40 daha fazla enerji tasarrufu sunuyor. Böylece telefon üreticileri daha büyük pillerle, ince tasarımlı telefonlar çıkarabilecek.

Gelelim diğer detaylara. Sızıntı bilgilere göre SD835, 5 dakika şarjla 5 saat pil ömrü sağlayan Quick Charge 4 teknolojisine, 1+ gün konuşma, 5+ gün müzik dinleme ve 7+ saat 4K video oynatma süresine sahip. Bu değerler muhtemelen test cihazından alınmış ve SD835 destekli bir telefondan beklenen teorik ölçümlere referans sağlıyor. Bununla birlikte Android üreticileri birbirinden çok farklı bileşenleri kullanıyor ve bu bileşenleri ekledikleri özellikler, kendi arayüzleriyle birlikte sunuyor. Kısaca SD835'in sözde kullanım süresi ölçümleri Android cihazlarda biraz ya da daha büyük oranda sapabilir.

Qualcomm'un yeni sistem çipinde önem verdiği diğer konu sanal gerçeklik. SD835, VR işlevlerini karşılamak üzere tasarlanmış. SD820'ye kıyasla %25 daha hızlı 3D grafik oluştururken, 60 kat daha fazla ekran rengi sunuyor. Ayrıca sahne ve nesne tabanlı ses, DSD seslerini de destekliyor. Bununla birlikte kamera performansında önemli geliştirmeler mevcut. Qualcomm, akıllı faz ve ışık analizi için melez otomatik odaklama çerçevesini geliştirmiş.

Sızıntı bilgilere göre SD835, X16 LTE modem ve 802.11ad Wi-Fi ağları için özel destek ile donantılmış. Birinci nesil 4G LTE cihazlara göre 10 kat daha yüksek indirme hızı sunuyor. Modem %45 daha az alan kaplıyor ve %60 güç tasarrufu sağlıyor. Sistem çipi ayrıca cihaz ve sistem seviyelerinde üç katmanlı güvenlik sağlayan Haven platformu sayesinde daha fazla güvenlik özelliğine sahiptir. Pin kodları, parmak izi, göz ve yüz temelli güvenlikle kullanıcının kimliğini doğrulayabilir. Bu durum 2017'de iris tarayıcıya sahip daha fazla cihaz göreceğimiz anlamına geliyor.