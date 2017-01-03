Samsung Note serisini rafa kaldırmıyor: Galaxy Note 8 geliyor!

Samsung Electronics'in bu yılki üst seviye akıllı telefon stratejisi ve Galaxy Note 8 hakkında bugün Kore'den önemli bilgiler geldi. Business Korea'nın Samsung'un bir partner şirketine dayandırdığı haberine göre Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve S8 edge Nisan'da piyasaya sunulduktan sonra, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkarılacak.
Bu bilgiler, daha önce iddia edildiği üzere Samsung'un Galaxy Note ailesini rafa kaldırmak gibi bir planının olmadığı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra gelen bilgilere göre, Galaxy Note 7 modeli yaz aylarında patlama haberleri çıkmadan önce oldukça popülerdi ve çok başarılı satış rakamları yakalamıştı.
Öte yandan gelen bilgilere göre Samsung, Bixby adında bir kişisel asistan üzerinde çalışıyor. Bu üst seviye modellerde olacağı söylenen Bixby, diğer asistanlardan farklı olarak erkek sesine de sahip olacak.
Koreli kaynakların haberlerine göre Galaxy Note 8 modeli, UHD 4K çözünürlüğünde ekranla gelecek. Galaxy S8'lerde ise 2K ekran olacak. Geliştirilmiş sanal gerçeklik (VR) özellikleriyle donatılacak olan Galaxy Note 8, yeni Gear VR gözlükle birlikte gelecek.
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s6 edge plus kullanıyorum eğer idda ettikleri gibi 4k gelirse bi değişiklik yaparımcevapla 04.01.2017 23:34
Samsung Note 8 Türkiye ye geldiği gün Alıcamcevapla 04.01.2017 23:20
Zaten çıkacağına inanıyordum. İlk iş olarak alacağım.cevapla 04.01.2017 21:44
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