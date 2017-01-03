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Note serisini rafa kaldırmıyor: geliyor!

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 20:53 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 21:13
Etiketler:
samsung galaxy note 8 akıllı telefon özellikler mobil Galaxy S8 Bixby
Samsung Note serisini rafa kaldırmıyor: Galaxy Note 8 geliyor!

Electronics'ten hakkında önemli açıklamalar geldi. Görünüşe göre Samsung, Note serisini rafa kaldırmayı planlamıyor.

Emre Çetinkaya

Samsung Electronics'in bu yılki üst seviye stratejisi ve Galaxy Note 8 hakkında bugün Kore'den önemli bilgiler geldi. Business Korea'nın 'un bir partner şirketine dayandırdığı haberine göre Galaxy Note 8, Galaxy S8 ve S8 edge Nisan'da piyasaya sunulduktan sonra, yılın ikinci yarısında piyasaya çıkarılacak.

Bu bilgiler, daha önce iddia edildiği üzere Samsung'un Galaxy Note ailesini rafa kaldırmak gibi bir planının olmadığı anlamına geliyor. Bunun yanı sıra gelen bilgilere göre, Galaxy Note 7 modeli yaz aylarında patlama haberleri çıkmadan önce oldukça popülerdi ve çok başarılı satış rakamları yakalamıştı.

Kişisel asistan Bixby ile geliyorlar

Öte yandan gelen bilgilere göre Samsung, Bixby adında bir kişisel asistan üzerinde çalışıyor. Bu üst seviye modellerde olacağı söylenen , diğer asistanlardan farklı olarak erkek sesine de sahip olacak.

Note 8, 4K ekrana sahip!

Koreli kaynakların haberlerine göre Galaxy Note 8 modeli, UHD 4K çözünürlüğünde ekranla gelecek. 'lerde ise 2K ekran olacak. Geliştirilmiş sanal gerçeklik (VR) iyle donatılacak olan , yeni Gear VR gözlükle birlikte gelecek.

Galaxy Note serisinin devamı hakkında ne düşünüyorsunuz? Galaxy Note 8'i satın alır mısınız?
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halim halim

s6 edge plus kullanıyorum eğer idda ettikleri gibi 4k gelirse bi değişiklik yaparım

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 23:34
Ibrahim erbay Ibrahim erbay

Evet cok guzel serisi

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 23:24
Ali Ali

Samsung Note 8 Türkiye ye geldiği gün Alıcam

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evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 23:20
Mokinto Mokinto

Zaten çıkacağına inanıyordum. İlk iş olarak alacağım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.01.2017 21:44
Tuncay Tuncay

Bugün çıksın hemen alırdım

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 04.01.2017 21:24
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