Samsung Galaxy S7 edge için büyük güncelleme geldi

Samsung, kullanıcıları için güncellemelerine devam ediyor. Son olarak bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için bir güncelleme dağıtılmaya başladı. Yaklaşık 280 MB dosya boyutundaki bu yeni güncelleme Galaxy S7 edge'e şunları getiriyor;

*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri.

*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.

*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.

Nasıl yüklenir?

OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Güncelleme bildirimi için takipçimiz Sinan Baru'ya teşekkürler.

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