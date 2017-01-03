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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 20:43 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 20:51
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Edge güncelleme yazılım mobil türkiye
Samsung Galaxy S7 edge için büyük güncelleme geldi

'deki kullanıcıları bugün büyük bir almaya başladı. Güncellemenin boyutu 280 MB. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

Samsung, kullanıcıları için lerine devam ediyor. Son olarak bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için bir güncelleme dağıtılmaya başladı. Yaklaşık 280 MB dosya boyutundaki bu yeni güncelleme 'e şunları getiriyor;

*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.

Nasıl yüklenir?

OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.

Güncelleme bildirimi için takipçimiz Sinan Baru'ya teşekkürler.

Güncellemeyle ilgili sorularınızı bu başlık altından sorabilirsiniz.
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Murat Murat

S7 ye de geldi 3 gün oldu. Haberinizi bekledim ama yeni farkettiniz sanırım. Nougat beklerken bu neydi şimdi anlamadım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet10
hayır0
cevapla 03.01.2017 22:08
samsung ve milletler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! samsung ve milletler !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sistem güncellemesi gelen bu güncelleme..note 4,e de geldi.pek önemi yok..hiç bir işe ve pil,e yaramadı.
desinler diye SAMSUNG ha bire gönderiyor..amacı ne ise bilmiyoruz
Noukad mı ne ise..N7,i hala göndermedi..note 4,e galiba göndermeyecek gibi görünüyor.
apple 5 yıllık telefonuna güncelleme veriyor..
samsung 2,yıl 1 aylık telefonuna güncelleme vermiyor..amacı YENİ ÇIKAN TELEFON ALDIRTMAK..
herkesi milyarder sanıyor samsung,cular..!
aslında samsung almamak gerek..ALDATIYOR MİLLETLERİ..sumsung,,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 23:37
pil sorunu pil sorunu

s7 edge kullanıyorum gece %100 de bıraktıgım telefon sabah kalktıgımda % 86 da buluyorum.Arka planda çalışanları temizlememe ragmen aynı sorunu yaşayan var mı yada neden kaynaklanıyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır1
cevapla 03.01.2017 21:37
JOSEPH41 JOSEPH41

Arkadaşlar daha hızlı haberler için S7 & S7 türkiye kullanıcıları facebook grubumuza bekliyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 16:20
erhan erhan

evet var bende hizli pil tuketimi oluyor hucre askida ve cihaz bosta cok tuketmeye basladi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 04.01.2017 13:24
note 4 note 4

note 4,e de geldi..1 saat dolmadan yüklendi..
eger sizin telefonunuzda ( model ne ise bilmiyoruz) bu kadar uzan bir zaman kapsadıysa
servisine götürün..veya aldığınız dükkan ise oraya götürün..telefonunuzda sorun olabilir.
en fazla 1 saatte yüklenmesi gerekirdi..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 23:40
Murat Murat

Parlaklığı azaltın etkili oluyor. Bir de güç tasarrufu modunu kullanın. Kapalı iken bile bu ikisi etkili oluyor.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 22:59
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