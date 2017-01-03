Samsung Galaxy S7 edge için büyük güncelleme geldi

Samsung, kullanıcıları için güncellemelerine devam ediyor. Son olarak bugün itibarıyla ülkemizdeki Galaxy S7 edge kullanıcıları için bir güncelleme dağıtılmaya başladı. Yaklaşık 280 MB dosya boyutundaki bu yeni güncelleme Galaxy S7 edge'e şunları getiriyor;
*Cihaz kararlılık geliştirmeleri ve hata düzeltmeleri.
*Yeni ve/veya geliştirilmiş özellikler.
*Performans üzerinde başka iyileştirmeler.
OTA yoluyla dağıtılan güncellemeyi cihazınıza yüklemek için cihazınızın Ayarlar bölümündeki Yazılım Güncelleştirmeleri bölümünde görünecek olan güncellemeyi öncelikle Wi-Fi yoluyla cihazınıza indirin. Sonrasında güncelleme zaten cihazınıza otomatik olarak yüklenecektir.
Güncelleme bildirimi için takipçimiz Sinan Baru'ya teşekkürler.
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S7 ye de geldi 3 gün oldu. Haberinizi bekledim ama yeni farkettiniz sanırım. Nougat beklerken bu neydi şimdi anlamadım.cevapla 03.01.2017 22:08
sistem güncellemesi gelen bu güncelleme..note 4,e de geldi.pek önemi yok..hiç bir işe ve pil,e yaramadı.
desinler diye SAMSUNG ha bire gönderiyor..amacı ne ise bilmiyoruz
Noukad mı ne ise..N7,i hala göndermedi..note 4,e galiba göndermeyecek gibi görünüyor.
apple 5 yıllık telefonuna güncelleme veriyor..
samsung 2,yıl 1 aylık telefonuna güncelleme vermiyor..amacı YENİ ÇIKAN TELEFON ALDIRTMAK..
herkesi milyarder sanıyor samsung,cular..!
aslında samsung almamak gerek..ALDATIYOR MİLLETLERİ..sumsung,,
s7 edge kullanıyorum gece %100 de bıraktıgım telefon sabah kalktıgımda % 86 da buluyorum.Arka planda çalışanları temizlememe ragmen aynı sorunu yaşayan var mı yada neden kaynaklanıyorcevapla 03.01.2017 21:37
Arkadaşlar daha hızlı haberler için S7 & S7 türkiye kullanıcıları facebook grubumuza bekliyorumcevapla 04.01.2017 16:20
evet var bende hizli pil tuketimi oluyor hucre askida ve cihaz bosta cok tuketmeye basladicevapla 04.01.2017 13:24
note 4,e de geldi..1 saat dolmadan yüklendi..
eger sizin telefonunuzda ( model ne ise bilmiyoruz) bu kadar uzan bir zaman kapsadıysa
servisine götürün..veya aldığınız dükkan ise oraya götürün..telefonunuzda sorun olabilir.
en fazla 1 saatte yüklenmesi gerekirdi..
Parlaklığı azaltın etkili oluyor. Bir de güç tasarrufu modunu kullanın. Kapalı iken bile bu ikisi etkili oluyor.cevapla 03.01.2017 22:59
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