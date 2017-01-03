Samsung Galaxy A3 ve A5'in fiyatı belli oldu

Söylentilerin merkezinde yer alan yeni Galaxy A serisi telefonlar Samsung tarafından resmi olarak duyuruldu. Telefonların özellikleriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bu duyuruda aydınlanmayan bir nokta vardı, yani fiyatlar.
Koreli dev, Avrupa bölgesi için fiyatlarla ilgili bilgileri verdi. Galaxy A3 (2017) tavsiye edilen perakende fiyatı 329 euro. Kabaca çeviri yaparsak 1230 TL'ye denk geliyor. Galaxy A5 (2017) ise 429 euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip. A5 de aşağı yukarı 1604 TL'ye denk geliyor. 2017 model A7 hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Belki de A serisinin en büyüğü Avrupa'da satılmayabilir.
Yeni Galaxy A serisi telefonlar birkaç gün içinde Rusya'da satışa sunulacak. Daha sonra Şubat başında Batı Avrupa'da tüketicilerle buluşacak.
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2016 versiyonlarıda bu fiyatlardaydı ama kur farkı çok olduğu için fiyatları yükseldi. A7 2017de büyük ihtimal 2000 liraya gelir. Fiyatları çok uçurdular. 1000 TL'ye düzgün bir telefon almak imkansız artık. Ne diyeyim şöyle snapdragon 835li 6 gb ramli 128 gb dahili hafızalı spenli kamera batarya konusunda çok iyi yerli telefon yapıp bide üstüne uygun fiyat koysalar kurtulsak şu samsung ve appleden. Anca onlar zengin oluyor.cevapla 04.01.2017 02:03
a3 almak isterdim ama fiyati cooook olmus ederi800- 900 arasi bekliycez o zamancevapla 03.01.2017 13:51
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