Samsung Galaxy A3 ve A5'in fiyatı belli oldu

Hasan Uğur Nayır

Söylentilerin merkezinde yer alan yeni Galaxy A serisi telefonlar Samsung tarafından resmi olarak duyuruldu. Telefonların özellikleriyle ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz. Ancak bu duyuruda aydınlanmayan bir nokta vardı, yani fiyatlar.

Koreli dev, Avrupa bölgesi için fiyatlarla ilgili bilgileri verdi. Galaxy A3 (2017) tavsiye edilen perakende fiyatı 329 euro. Kabaca çeviri yaparsak 1230 TL'ye denk geliyor. Galaxy A5 (2017) ise 429 euro tavsiye edilen satış fiyatına sahip. A5 de aşağı yukarı 1604 TL'ye denk geliyor. 2017 model A7 hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Belki de A serisinin en büyüğü Avrupa'da satılmayabilir.

Yeni Galaxy A serisi telefonlar birkaç gün içinde Rusya'da satışa sunulacak. Daha sonra Şubat başında Batı Avrupa'da tüketicilerle buluşacak.