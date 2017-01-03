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çaktırmadan başvurusu yaptı! hakkında olabilir mi?

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 15:08 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 15:54
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy S8 Galaxy S8 S8 samsung galaxy patent
Samsung çaktırmadan patent başvurusu yaptı! Galaxy S8 hakkında olabilir mi?

Yeni başvurusunun içeriğine birlikte göz atalım.

Hasan Uğur Nayır

yakın bir zamanda Güney Kore'de ilgi çekici bir baçvurusu yaptı. Patent dosyası açıklamasında "Dijital fotoğrafçılık aparatı ve çalıştırma yöntemi" ibaresi yer alıyor. İşin özeti çift kamerayla ilgili bir patent.

Patent dosyasını inceleyecek olursak, objektiflerden biri geniş açılı olmakla birlikte, diğer objektif ise odaklanmak üzerine optimize edilmiş görünüyor. Çift kamera çok geniş bir açının çekimini gerçekleştirmeyi ve belirli bir nesneyi odaklama nesnesi olarak alıyor gibi. Mesela görsellere bakacak olursak, kamera Snowboard yapan bir kişiye odaklanırken, geniş alanı da çerçeve içine almış.

Peki bu kamera 'de kullanılacak mı? Açıkçası bu soruya cevap vermek zor. 'de çift kamera olacağına dair bir takım söylentiler var, ancak farklı kaynaklardan gelen spekülasyonlarda ise tek kameradan da bahsediliyor. Nelerin olacağını ise zaman gösterecek.
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