Samsung çaktırmadan patent başvurusu yaptı! Galaxy S8 hakkında olabilir mi?

Hasan Uğur Nayır

Samsung yakın bir zamanda Güney Kore'de ilgi çekici bir patent baçvurusu yaptı. Patent dosyası açıklamasında "Dijital fotoğrafçılık aparatı ve çalıştırma yöntemi" ibaresi yer alıyor. İşin özeti çift kamerayla ilgili bir patent.

Patent dosyasını inceleyecek olursak, objektiflerden biri geniş açılı olmakla birlikte, diğer objektif ise odaklanmak üzerine optimize edilmiş görünüyor. Çift kamera çok geniş bir açının çekimini gerçekleştirmeyi ve belirli bir nesneyi odaklama nesnesi olarak alıyor gibi. Mesela görsellere bakacak olursak, kamera Snowboard yapan bir kişiye odaklanırken, geniş alanı da çerçeve içine almış.

Peki bu kamera Galaxy S8'de kullanılacak mı? Açıkçası bu soruya cevap vermek zor. S8'de çift kamera olacağına dair bir takım söylentiler var, ancak farklı kaynaklardan gelen spekülasyonlarda ise tek kameradan da bahsediliyor. Nelerin olacağını ise zaman gösterecek.