MWC 2017'de tanıtılacak bu telefon dünyada bir ilke imza atacak!

Hasan Uğur Nayır

Vernee, yeni telefonunda dünyada bir ilk olarak MediaTek MT6799 Helio X30 çipsetinin olacağını doğruladı. MWC 2017'de amiral gemisi Apollo 2'nin tanıtılması bekleniyor.

10 nm süreciyle üretilmiş olan Helio X30'da, 2.8 GHz'de çalışan iki tane Cortex-A73 çekirdeği, 2.2 GHz'de çalışan dört tane Cortex-A53 çekirdeği ve 2 GHz'lik dört tane Cortex-A35 çekirdeği var. Yani toplamda 10 çekirdek. GPU'su ise 820 MHz'de çalışan IMG 7XTP-Mt4. yonga seti maksimum 8 GB RAM'e kadar destek sunuyor.

2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde WQXA ekrana kadar destekleyen sistem çipi, 28 MP'lik (İkili ISP) kamera kullanımına izin veriyor.