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'de tanıtılacak bu telefon dünyada bir ilke imza atacak!

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 16:31 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 16:40
Etiketler:
MWC 2017 mwc ispanya barcelona Helio X30 mediatek WQXA Vernee Vernee Apollo 2
MWC 2017'de tanıtılacak bu telefon dünyada bir ilke imza atacak!

Söz konusu telefonun dünyada ilk olarak lanse edilen özelliği nedir?

Hasan Uğur Nayır

, yeni telefonunda dünyada bir ilk olarak MediaTek MT6799 Helio X30 çipsetinin olacağını doğruladı. 'de amiral gemisi Apollo 2'nin tanıtılması bekleniyor.

10 nm süreciyle üretilmiş olan 'da, 2.8 GHz'de çalışan iki tane Cortex-A73 çekirdeği, 2.2 GHz'de çalışan dört tane Cortex-A53 çekirdeği ve 2 GHz'lik dört tane Cortex-A35 çekirdeği var. Yani toplamda 10 çekirdek. GPU'su ise 820 MHz'de çalışan IMG 7XTP-Mt4. yonga seti maksimum 8 GB RAM'e kadar destek sunuyor.

2560 x 1600 piksel çözünürlüğünde ekrana kadar destekleyen sistem çipi, 28 MP'lik (İkili ISP) kamera kullanımına izin veriyor.
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Ben Ben

Yazdığı kadar sa super bır telefon bende ısterım bır tane

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evet1
hayır0
cevapla 04.01.2017 01:07
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