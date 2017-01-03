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G6'nın üretimi de kendisi de 'ten daha olacak

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 21:56 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 22:04
Etiketler:
lg LG G6 LG G5 mobil lg mobile fiyat ucuz
LG G6'nın üretimi de kendisi de LG G5'ten daha ucuz olacak

Kore'den bugün gelen haberlere göre G6, 'ten daha olacak.

Emre Çetinkaya

Geride bıraktığımız 2016 yılının, e için pek iyi geçmediğini söyleyebiliriz. LG Mobile'ı geçtiğimiz yıl her çeyrekte ekside gördük. Bunun ana sebebi olarak ise LG'nin G5 modeli için çok fazla yatırım ve pazarlama yapması ve bunun yanında satışlarının ise hayal kırıklığı olması gösterilebilir.

Koreli market analistlerine göre bu durum bu yıl değişecek. The Investor isimli sitenin KB Securities analisti Kim Dong-won'a dayandırdığı haberinde, için işlerin LG G6 ile birlikte daha iyi gideceğini söylüyor. Buna sebep olarak ise 'nın üretiminin 'e oranla %20 daha ucuz olması gösteriliyor. Bununla birlikte hiç şüphesiz ki LG G6'nın satış ı da LG G5'e göre daha olacaktır ve bu da satışlara yansıyacaktır.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ise LG G6'nın çıkış tarihine dair detaylar gün yüzüne çıkmıştı.
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