LG G6'nın üretimi de kendisi de LG G5'ten daha ucuz olacak

Geride bıraktığımız 2016 yılının, LG Mobile için pek iyi geçmediğini söyleyebiliriz. LG Mobile'ı geçtiğimiz yıl her çeyrekte ekside gördük. Bunun ana sebebi olarak ise LG'nin G5 modeli için çok fazla yatırım ve pazarlama yapması ve bunun yanında satışlarının ise hayal kırıklığı olması gösterilebilir.

Koreli market analistlerine göre bu durum bu yıl değişecek. The Investor isimli sitenin KB Securities analisti Kim Dong-won'a dayandırdığı haberinde, LG Mobile için işlerin LG G6 ile birlikte daha iyi gideceğini söylüyor. Buna sebep olarak ise LG G6'nın üretiminin LG G5'e oranla %20 daha ucuz olması gösteriliyor. Bununla birlikte hiç şüphesiz ki LG G6'nın satış fiyatı da LG G5'e göre daha ucuz olacaktır ve bu da satışlara yansıyacaktır.

Öte yandan geçtiğimiz hafta ise LG G6'nın çıkış tarihine dair detaylar gün yüzüne çıkmıştı.