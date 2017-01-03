CES 2017 fuarı öncesi, bu fuarda sergilenecek olan cihazlar birer birer açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Lenovo bugün, "Lenovo Akıllı Asistan" uygulamasını tanıttı.

Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart Assistant – Lenovo Akıllı Asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan Lenovo Akıllı Asistan uygulaması, Amazon Alexa işbirliği ile geliştirilmiş.

Lenovo Akıllı Asistan uygulamasıyla gelen 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarınızı yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek ve böylece aynı anda birden fazla işinizi sorunsuz şekilde tamamlayabileceksiniz. Bulut teknolojisi destekli bu uygulama ile tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilecek ve sizi her geçen gün daha iyi anlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.