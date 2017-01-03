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" Akıllı Asistan" uygulaması tanıtıldı

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 14:20 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 14:32
Etiketler:
CES 2017 lenovo Lenovo Akıllı Asistan duyuru mobil Lenovo Smart Assistant

, öncesinde “” uygulamasını tanıttı. Lenovo, bu uygulamasını CES 2017'de sergileyecek.

Emre Çetinkaya

CES 2017 fuarı öncesi, bu fuarda sergilenecek olan cihazlar birer birer açıklanmaya devam ediyor. Son olarak bugün, "Lenovo Akıllı Asistan" uygulamasını tanıttı.

Lenovo, geliştirdiği Lenovo Smart AssistantLenovo Akıllı Asistan uygulaması ile gündelik hayatı kolaylaştırmayı hedefliyor. Kullanıcısının sesli komutlarına duyarlı dijital bir kişisel asistan olarak tasarlanan uygulaması, Amazon Alexa işbirliği ile geliştirilmiş.

Lenovo Akıllı Asistan uygulamasıyla gelen 360 derece ve 5 metreye kadar ses algılayabilen mikrofonlar sayesinde sadece birkaç kelime konuşarak internet araştırmalarınızı yapabilecek, müzik çalabilecek, liste ve takvimlerinizi oluşturabilecek ve böylece aynı anda birden fazla işinizi sorunsuz şekilde tamamlayabileceksiniz. Bulut teknolojisi destekli bu uygulama ile tüm arama sonuçlarınızın listesini tutabilecek ve sizi her geçen gün daha iyi anlayacak ve ihtiyaçlarınıza cevap verebilecek akıllı bir asistana sahip olacaksınız. Lenovo Akıllı Asistan, Lenovo Akıllı Ev Aletleri ve diğer üçüncü parti cihazlarla uyumlu olacak şekilde tasarlandı.
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