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Mercury'den video geldi

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 11:16 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 11:20
Etiketler:
Blackberry BlackBerry Mercury tcl Steve Cistulli CES 2017 ces
BlackBerry Mercury'den video geldi

Başkanı yaklaşmakta olan telefonla ilgili kısa bir video paylaştı.

Hasan Uğur Nayır

'nin en yetkili kişisi olan , dedikodularda adını sıklıkla duyduğumuz QWERTY klavyeli Mercury'yi gösteren 4 saniyelik kısacık bir videoyu Twitter'da paylaştı. Bilindiği üzere BlackBerry ve TCL tasarım, üretim, dağıtım ve satışı destekleyen anlaşma imzaladı. BlackBerry şu anda yazılım ve hizmetlere odaklanıyor.

TCL bu hafta 'de basın toplantısı düzenleyecek, yeni telefon ve QWERTY klavye hakkında her şeyi açıklayacak. İddialara göre telefonda 4.5 inç'lik ekran, Snapdragon 625 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3400 mAh değerinde pil var. Telefonun resmi adı dışında başka bir şey olabilir. Raporlarda bu ismin kod adı olduğundan bahsedilmişti.

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