BlackBerry Mercury'den video geldi

Hasan Uğur Nayır

TCL'nin en yetkili kişisi olan Steve Cistulli, dedikodularda adını sıklıkla duyduğumuz QWERTY klavyeli BlackBerry Mercury'yi gösteren 4 saniyelik kısacık bir videoyu Twitter'da paylaştı. Bilindiği üzere BlackBerry ve TCL tasarım, üretim, dağıtım ve satışı destekleyen anlaşma imzaladı. BlackBerry şu anda yazılım ve hizmetlere odaklanıyor.

TCL bu hafta CES'de basın toplantısı düzenleyecek, yeni telefon ve QWERTY klavye hakkında her şeyi açıklayacak. İddialara göre telefonda 4.5 inç'lik ekran, Snapdragon 625 sistem çipi, 3 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, 3400 mAh değerinde pil var. Telefonun resmi adı BlackBerry Mercury dışında başka bir şey olabilir. Raporlarda bu ismin kod adı olduğundan bahsedilmişti.

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