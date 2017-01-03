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6 dakikada ı değiştirmek

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Giriş Tarihi: 03.01.2017, 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2017, 13:59
Etiketler:
apple iPhone 7 Plus akıllı telefon ekran değişim ücreti ekran değişimi
6 dakikada iPhone 7 Plus ekranı değiştirmek

Youtuber JerryRigEverything, 6 dakikalık videoda 'ın paramparça olan ının nasıl değiştirilebileceğini göstermiş.

Emre Çetinkaya

ların ları her ne kadar ekran koruyucularla korunmaya çalışsa da yere düştüklerinde ciddi hasarlar alabiliyorlar. Her geçen gün akıllı telefon kullanıcıları cihazlarının ekranını yere düşürerek kırıyor. Bunun akabinde akıllı telefon üreticileri, kırılan ekranları garanti kapsamı dışında görüyor ve çok ciddi ücretler talep ediyor.

İlgili: Apple iPhone 7 Plus incelemesi

Peki iPhone 7 Plus'ın kırılan ekranı nasıl değiştiriliyor? Bu konuyla ilgili Youtuber JerryRigEverything yeni bir video yayınladı. 6 dakikalık videoda 'ın ekran değişim süreci adım adım gösterilmiş. Bu adımlarla kullanıcılar da zaten garanti dışı kalan cihazının ekranını değiştirebilirler.

İşte o video;
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