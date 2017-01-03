6 dakikada iPhone 7 Plus ekranı değiştirmek

Akıllı telefonların ekranları her ne kadar ekran koruyucularla korunmaya çalışsa da yere düştüklerinde ciddi hasarlar alabiliyorlar. Her geçen gün akıllı telefon kullanıcıları cihazlarının ekranını yere düşürerek kırıyor. Bunun akabinde akıllı telefon üreticileri, kırılan ekranları garanti kapsamı dışında görüyor ve çok ciddi ücretler talep ediyor.

Peki iPhone 7 Plus'ın kırılan ekranı nasıl değiştiriliyor? Bu konuyla ilgili Youtuber JerryRigEverything yeni bir video yayınladı. 6 dakikalık videoda iPhone 7 Plus'ın ekran değişim süreci adım adım gösterilmiş. Bu adımlarla kullanıcılar da zaten garanti dışı kalan cihazının ekranını değiştirebilirler.

İşte o video;