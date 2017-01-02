LG, Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3'ü tanıtmaya hazırlanıyor! İşte özellikleri

Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösterdiğinde yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden birisi olan CES kapılarını açacak. Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek olan fuarda teknoloji devleri, en yeni teknolojilerini ve cihazlarını tüketicilerin beğenisine sunacak. Bu şirketlerden birisi de LG olacak.

LG, fuar kapsamında duyuracağı cihazlarını kendi standında sergileyecek. Gelen bilgilere göre LG, CES 2017 fuarına orta segment akıllı telefonlarını saklamış.

Bu telefonlar ise şunlar; Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3. LG'nin yeni akıllı telefonlarının teknik özellikleri ise şunlar olacak;

K10 Teknik Özellikler:

İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core

Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)

Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM / microSD (32 GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)

Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm

Ağırlık: 142g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah / Titan / Gold

K8 Teknik Özellikler:

İşlemci: MT6737 1.3 Quad-Core

Ekran: 5.0 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 294ppi)

Hafıza: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP / Arka 13MP

Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 147.2 x 73.2 x 8.2mm

Ağırlık: 142g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Gümüş / Titan / Koyu Mavi / Gold

K4 Teknik Özellikler:

İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Ekran: 5.0 inç FWVGA Hücre İçi Dokunmatik (854 x 480 / 196ppi)

Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 5MP / Arka 5MP

Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir) İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Boyutlar: 144.76 x 72.6 x 7.9mm

Ağırlık: 135g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B

Renk: Titan / Siyah

K3 Teknik Özellikler:

İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core

Ekran: 4.5 inç FWVGA Hücre Üstü Dokunmatik (854 x 480 / 218ppi)

Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)

Kamera: Ön 2MP / Arka 5MP

Pil: 2,100mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow

Boyutlar: 133.9 x 69.75 x 9.44mm

Ağırlık: 132g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B

Renk: Siyah

İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core

Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)

Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)

Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP

Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm

Ağırlık: 149g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Metalik Titan / Pink Gold

Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu

Stylus 3 Teknik Özellikler:

İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core

Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)

Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)

Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP

Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)

İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm

Ağırlık: 149g

Ağ: LTE / 3G / 2G

Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B

Renk: Metalik Titan / Pink Gold

Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu

Yeni ürünlerin resmi tanıtım ve piyasa çıkış tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak. CES ziyaretçileri, LG'nin en yeni mobil ürünlerini Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salondaki #1100 numaralı LG standında inceleyebilecekler.