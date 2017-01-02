LG, Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3'ü tanıtmaya hazırlanıyor! İşte özellikleri

Tarihler 5 Ocak 2017'yi gösterdiğinde yılın en önemli teknoloji etkinliklerinden birisi olan CES kapılarını açacak. Las Vegas, Nevada'da gerçekleşecek olan fuarda teknoloji devleri, en yeni teknolojilerini ve cihazlarını tüketicilerin beğenisine sunacak. Bu şirketlerden birisi de LG olacak.
LG, fuar kapsamında duyuracağı cihazlarını kendi standında sergileyecek. Gelen bilgilere göre LG, CES 2017 fuarına orta segment akıllı telefonlarını saklamış.
Bu telefonlar ise şunlar; Stylus 3, K10, K8, K4 ve K3. LG'nin yeni akıllı telefonlarının teknik özellikleri ise şunlar olacak;
K10 Teknik Özellikler:
İşlemci: MT6750 1.5 GHz Octa-Core
Ekran: 5.3 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 277ppi)
Hafıza: 2GB LPDDR3 RAM / 16 or 32GB eMMC ROM / microSD (32 GB'a kadar)
Kamera: Ön 5MP (Geniş) / Arka 13MP (Standart)
Pil: 2,800mAh (Çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Boyutlar: 148.7 x 75.3 x 7.9mm
Ağırlık: 142g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B
Renk: Siyah / Titan / Gold
K8 Teknik Özellikler:
İşlemci: MT6737 1.3 Quad-Core
Ekran: 5.0 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 294ppi)
Hafıza: 1.5GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)
Kamera: Ön 5MP / Arka 13MP
Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Boyutlar: 147.2 x 73.2 x 8.2mm
Ağırlık: 142g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B
Renk: Gümüş / Titan / Koyu Mavi / Gold
K4 Teknik Özellikler:
İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core
Ekran: 5.0 inç FWVGA Hücre İçi Dokunmatik (854 x 480 / 196ppi)
Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)
Kamera: Ön 5MP / Arka 5MP
Pil: 2,500mAh (Çıkarılabilir) İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Boyutlar: 144.76 x 72.6 x 7.9mm
Ağırlık: 135g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B
Renk: Titan / Siyah
K3 Teknik Özellikler:
İşlemci: MSM8909 1.1GHz Quad-Core
Ekran: 4.5 inç FWVGA Hücre Üstü Dokunmatik (854 x 480 / 218ppi)
Hafıza: 1GB LPDDR3 RAM / 8GB eMMC ROM / microSD (32GB'a kadar)
Kamera: Ön 2MP / Arka 5MP
Pil: 2,100mAh (Çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 6.0.1 Marshmallow
Boyutlar: 133.9 x 69.75 x 9.44mm
Ağırlık: 132g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.1 / USB 2.0 Type B
Renk: Siyah
İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core
Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)
Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)
Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP
Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm
Ağırlık: 149g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B
Renk: Metalik Titan / Pink Gold
Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu
Stylus 3 Teknik Özellikler:
İşlemci: MT6750 1.5GHz Octa-Core
Ekran: 5.7 inç Hücre İçi Dokunmatik(1280 x 720 / 258ppi)
Hafıza: 2 GB LPDDR3 RAM / 16GB eMMC ROM / microSD (2TB'a kadar)
Kamera: Ön 8MP / Arka 13MP
Pil: 3,200mAh (Çıkarılabilir)
İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat
Boyutlar: 155.6 x 79.8 x 7.4mm
Ağırlık: 149g
Ağ: LTE / 3G / 2G
Bağlantı: Wi-Fi (802.11 b, g, n) / Bluetooth 4.2 / USB 2.0 Type B
Renk: Metalik Titan / Pink Gold
Diğer: Stylus Pen / FM Radyo / Parmak İzi Okuyucu
Yeni ürünlerin resmi tanıtım ve piyasa çıkış tarihleri önümüzdeki günlerde duyurulacak. CES ziyaretçileri, LG'nin en yeni mobil ürünlerini Las Vegas Kongre Merkezi Merkez Salondaki #1100 numaralı LG standında inceleyebilecekler.
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