iOS 10.3.1'in beta çıkış tarihi belli oldu! Sinema Modu'yla geliyor

Son olarak iOS 10.2 güncellemesiyle kullanıcılarının karşısına çıkan Apple, yeni güncellemeler üzerinde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Apple'ın ünlü muhbirlerinden Sonny Dickson, yeni güncelleme ile ilgili önemli detayları paylaştı.

Ne zaman çıkıyor?

Belirtilene göre Apple, iOS 10.3.1 güncellemesinin ilk betasını 10 Ocak itibarıyla dağıtmaya başlayacak. Muhtemelen haftasal aralıklarla beta 2, 3, 4 ve 5 yayınlanacak ve ilk çeyrek bitmeden iOS 10.3 yayınlanmış olacak.

Sinema Modu geliyor

Öte yandan yeni bilgilere göre bu güncelleme ile birlikte iPhone'lara Sinema Modu gelecek. Kontrol Merkezi'nde patlamış mısır şeklinde bir ikon olacak ve kullanıcılar bu ikon yardımıyla bu özelliği açıp kapatabilecekler. Bu yeni özelliği kullanıcılar, mesela sinema gibi karanlık ortamlarda ya da telefon ışığının dikkat dağıtmaması istenen ortamlarda kullanabilecekler.