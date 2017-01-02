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'in beta çıkış tarihi belli oldu! 'yla geliyor

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 10:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 10:37
Etiketler:
apple iphone güncelleme iOS 10.3.1 yazılım Sinema Modu
iOS 10.3.1'in beta çıkış tarihi belli oldu! Sinema Modu'yla geliyor

yeni sini ne zaman dağıtacak? İşte çıkış tarihi ve diğer detaylar.

Emre Çetinkaya

Son olarak iOS 10.2 siyle kullanıcılarının karşısına çıkan , yeni güncellemeler üzerinde çalışmalara devam ediyor. Son olarak Apple'ın ünlü muhbirlerinden Sonny Dickson, yeni güncelleme ile ilgili önemli detayları paylaştı.

Ne zaman çıkıyor?

Belirtilene göre Apple, iOS 10.3.1 güncellemesinin ilk betasını 10 Ocak itibarıyla dağıtmaya başlayacak. Muhtemelen haftasal aralıklarla beta 2, 3, 4 ve 5 yayınlanacak ve ilk çeyrek bitmeden iOS 10.3 yayınlanmış olacak.

Sinema Modu geliyor

Öte yandan yeni bilgilere göre bu güncelleme ile birlikte 'lara Sinema Modu gelecek. Kontrol Merkezi'nde patlamış mısır şeklinde bir ikon olacak ve kullanıcılar bu ikon yardımıyla bu özelliği açıp kapatabilecekler. Bu yeni özelliği kullanıcılar, mesela sinema gibi karanlık ortamlarda ya da telefon ışığının dikkat dağıtmaması istenen ortamlarda kullanabilecekler.
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Avthere Avthere

Dark mod olarak bahsettiğimiz şey mi oluyor yani ?

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 02.01.2017 20:28
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