İnce çerçeveli yeni Sony Xperia X'ten fotoğraf geldi

Sony, bu ay Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2017'de yeni Xperia modelini görücüye çıkarabilir. Aşağıda gördüğünüz fotoğrafın, yeni Xperia X modeline ait olduğu iddia ediliyor. Tasarımsal olarak bu modelin en iddialı tarafı ise, yanlardan oldukça inceltilmiş çerçeve yapısı.

Tabii bu modelin de parmak izi okuyucu sensör, kamera kısayol tuşu ve suya - toza karşı dayanıklılık unsurlarını bünyesinde barındırması bekleniyor.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.