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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 10:37 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 10:49
Etiketler:
samsung Galaxy S7 Galaxy S7 Edge sorun kamera kamera lensi çatlama
Galaxy S7 kamerasında kendi kendine çatlama sorunu

Son gelen kullanıcı raporlarına göre 'un üst seviye modelleri ve S7 edge'in lensi kendi kendine çatlıyor. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'un Galaxy Note 7 modelinin başına gelenlerin ardından şu anda piyasadaki hala en üst seviye modelleri olan Galaxy S7 ve S7 edge, şu günlerde ilginç bir la gündemde. Samsung'un resmi forumunda bazı kullanıcıları cihazlarının larının hiçbir darbe almamalarına rağmen kendi kendilerine çatladıklarını iddia ediyorlar.

Sayılarının hiç de azımsanmayacak kadar çok olan bu sorundan etkilenen kullanıcıların belirttiklerine göre Samsung, bu sorundan etkilenen cihazları garanti kapsamında tamir etmeyi reddetmiş. Bunun yanı sıra bu sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını ise kimse bilmiyor ve bir hukuk şirketi bu konuyu soruşturmaya başlamış.

Öte yandan bu ni tamir etmek için kullanıcılardan 70 dolar talep ediliyormuş. Yakın zamanda mahkemeye taşınması muhtemel olan bu sorunla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Peki siz benzer bir sorunla karşılaştınız mı?
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Mesut Mesut

https://youtu.be/-Vs7-spluvA

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evet1
hayır0
cevapla 02.01.2017 19:07
Uğur Can Semiz Uğur Can Semiz

Gönderin uygun fiyata yapıp geri gönderelim :)

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.01.2017 13:19
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