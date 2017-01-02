Galaxy S7 kamerasında kendi kendine çatlama sorunu

Samsung'un Galaxy Note 7 modelinin başına gelenlerin ardından şu anda piyasadaki hala en üst seviye modelleri olan Galaxy S7 ve S7 edge, şu günlerde ilginç bir sorunla gündemde. Samsung'un resmi forumunda bazı Galaxy S7 kullanıcıları cihazlarının kameralarının hiçbir darbe almamalarına rağmen kendi kendilerine çatladıklarını iddia ediyorlar.

Sayılarının hiç de azımsanmayacak kadar çok olan bu sorundan etkilenen kullanıcıların belirttiklerine göre Samsung, bu sorundan etkilenen cihazları garanti kapsamında tamir etmeyi reddetmiş. Bunun yanı sıra bu sorunun tam olarak neyden kaynaklandığını ise kimse bilmiyor ve bir hukuk şirketi bu konuyu soruşturmaya başlamış.

Öte yandan bu kamera lensini tamir etmek için kullanıcılardan 70 dolar talep ediliyormuş. Yakın zamanda mahkemeye taşınması muhtemel olan bu sorunla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.

Peki siz benzer bir sorunla karşılaştınız mı?