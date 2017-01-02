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Çift kameralı telefon

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Giriş Tarihi: 02.01.2017, 15:57 Güncelleme Tarihi: 02.01.2017, 16:00
Etiketler:
vivo V5 akıllı telefon öz çekim selfie
Çift selfie kameralı telefon

Çinli üretici, konusunda devrime hazırlanıyor.

Mahmut Saral

Çinli telefon üreticisi Vivo, yeni telefonuyla özellikle selfie - öz çekim tutkunu teknolojiseverlerin kalbini çalacak gibi görünüyor. Firma, 23 Ocak'ta Hindistan'da gerçekleştireceği özel bir etkinlik için davetiye gönderimine başladı. Davetiyede dikkat çeken detaylar ise, "En büyük selfie kamera devrimi" ibaresi ve iki adet objektif simgesi. Bakalım Plus nasıl bir telefon olacak. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.

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