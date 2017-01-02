Çift selfie kameralı telefon

Çinli telefon üreticisi Vivo, yeni telefonuyla özellikle selfie - öz çekim tutkunu teknolojiseverlerin kalbini çalacak gibi görünüyor. Firma, 23 Ocak'ta Hindistan'da gerçekleştireceği özel bir etkinlik için davetiye gönderimine başladı. Davetiyede dikkat çeken detaylar ise, "En büyük selfie kamera devrimi" ibaresi ve iki adet objektif simgesi. Bakalım V5 Plus nasıl bir telefon olacak. Yeni bilgiler geldikçe paylaşacağız.