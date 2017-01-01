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Bu kez patladı. 6 aylık bebek az daha yanıyordu

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Giriş Tarihi: 01.01.2017, 19:52 Güncelleme Tarihi: 01.01.2017, 19:55
Etiketler:
samsung Galaxy S6 patlama
Bu kez Galaxy S6 patladı. 6 aylık bebek az daha yanıyordu

Galaxy Note 7 modeliyle başı fazlasıyla ağrıyan , şimdi de modeli sebebiyle sıkıntılı günler geçiriyor.

Mahmut Saral

İngiltere'de Victoria Leeds isimli 39 yaşındaki kadın, Galaxy S6 telefonunu şarj için sehpanın üzerine bıraktı ve 6 aylık oğlunu da yatağına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin yatağının yakınındaki telefon patladı ve etrafta kıvılcımlar uçuşmaya başladı. Bunu fark eden anne, kısa sürede bebeğini zarar görmeden yatağından aldı.

Söylediğine göre Leeds, o esnada banyoya girecekti. Eğer birkaç dakika geç yaşansaydı, belki de o sırada banyoda olan annenin erken müdahale etme şansı olmayacaktı. Neyse ki korkulan olmadı.

Samsung, konuyla ilgili araştırma yapacağını ve hediye olarak yeni bir telefon göndereceklerini belirtirken patlamanın tam olarak hangi sebeple yaşandığını da araştıracağını bildirdi.
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