Android Nougat ve 4850 mAh pilli Asus ZenFone 4 ortaya çıktı

Asus geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu ZenFone 3 ailesiyle büyük bir ilgi görmüştü. Firma ZenFone 3 ailesini de geçtiğimiz ayın başında ülkemizde piyasaya sunmuştu. Şimdi ise sıra geldi ZenFone 4 modeline ve ailesine.

Bu anlamda geçtiğimiz gün Çinli sertifikasyon merkezi TENAA'da yeni bir Asus modeli gün yüzüne çıktı. Belirtilene göre X00GD model numarasına sahip olan cihazın ZenFone 4 olabileceği iddia ediliyor.

Ayrıca cihazda Android 7.0 Nougat işletim sistemi olacağı görünen bilgiler arasında. Yani bu cihaz, Android Nougat'lı kutudan çıkan ilk cihazlardan birisi olacak.

Öte yandan ZenFone 4'te, 4850 mAh pil, 5.2-inç ekran, 149.5 x 73.7 x 8.85 mm ölçüler, 169 gram ağırlık, sekiz çekirdek 1.5 GHz işlemci, 8 MP ön, çift LED flaşlı 13 MP arka kamera, 2 GB, 3 GB, 4 GB RAM ve 16 GB, 32 GB, 64 GB dahili hafıza seçenekleri gibi özellikler bulunuyor.

Yeni ZenFone ailesi ile ilgili duyuru ve diğer detayları önümüzdeki CES 2017 etkinliğinde görebiliriz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.