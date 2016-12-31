Samsung, Galaxy S8'in yanında kablosuz kulaksız tanıtacak!

Samsung ile Apple'ın arasındaki rekabet hızını kaybetmeden devam ediyor. Teknolojinin birçok alanında rekabet eden iki dev şu sıralar ise kablosuz kulaklık alanında çekişiyor. Geçtiğimiz iPhone etkinliğiyle birlikte duyurulan ve çok ses getiren kablosuz kulaklık AirPods ile ses getiren Apple'a cevap ise pek gecikmeyecek gibi görünüyor.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağı Galaxy S8'in yanında bir de kablosuz kulaklık açıklayacak.

Gear IconX'in yeni versiyonu olacağı iddia edilen bu yeni kablosuz kulaklık AirPods'a ciddi bir rakip olacak.

Öte yandan son raporlara göre Galaxy S8 modelinde de 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olmayacağını belirtelim.