| Üye ol | 31 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

, 'in yanında kablosuz kulaksız tanıtacak!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 31.12.2016, 11:17 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 11:25
Etiketler:
samsung Galaxy S8 kablosuz kulaklık Gear IconX duyuru
Samsung, Galaxy S8'in yanında kablosuz kulaksız tanıtacak!

'un yeni modelinin yanında kablosuz 'in yeni versiyonunu tanıtacağı iddia ediliyor.

Emre Çetinkaya

ile Apple'ın arasındaki rekabet hızını kaybetmeden devam ediyor. Teknolojinin birçok alanında rekabet eden iki dev şu sıralar ise alanında çekişiyor. Geçtiğimiz iPhone etkinliğiyle birlikte lan ve çok ses getiren kablosuz kulaklık AirPods ile ses getiren Apple'a cevap ise pek gecikmeyecek gibi görünüyor.

SamMobile'ın haberine göre Samsung, önümüzdeki yılın başlarında açıklayacağı Galaxy S8'in yanında bir de kablosuz kulaklık açıklayacak.

İlgili: Note serisini unutun. S Pen, Galaxy S8'le mi geliyor?

Gear IconX'in yeni versiyonu olacağı iddia edilen bu yeni kablosuz kulaklık AirPods'a ciddi bir rakip olacak.

Öte yandan son raporlara göre modelinde de 3.5 mm'lik kulaklık girişinin olmayacağını belirtelim.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16230
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın