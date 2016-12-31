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bozan yeni keşfedildi!

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Giriş Tarihi: 31.12.2016, 10:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2016, 11:10
Etiketler:
apple iphone iOS açık mesaj iphone bozan mesaj ilginç
iPhone bozan yeni mesaj keşfedildi!

Yeni keşfedilen bir 'larda mesaj uygulamasını tamamen yok edebiliyor. Bir tan kaynaklanan bu durum, 8'den iOS 10'a tüm iPhone'ları etkiliyor.

Emre Çetinkaya

Geçtiğimiz haftalarda sizlere 'ları tamamen kilitleyen 5 saniyelik videodan söz etmiştik. Şimdi ise aynı şekilde iPhone'lara etki eden yeni bir keşfedildi. Bu açık ise bir la tetikleniyor ve iPhone'lardaki mesaj uygulaması tamamen kullanılmaz oluyor.

Nasıl yapılıyor?

vincedes3 isimli bir hacker tarafından keşfedilen bu açıkta kişi, inanılmaz karışık bir vCard hazırlıyor. (vincedes3'ün vCard'ı 14.281 satır, ortalama vCard ise 200-300 satır oluyor)

Not: vCart elektronik kartvizit için bir dosya biçimi standartıdır.

İşte bu vCard karşı tarafa SMS yoluyla gönderildiğinde, açılma esnasında iPhone'u kilitliyor ve Mesajlar uygulaması tamamen kullanılmaz hale geliyor.

Belirtilene göre iOS 8'den iOS 10'a kadar tüm iPhone'ları etkileyen bu açığın yol açtığı sorun ise ancak hard reset ile giderilebiliyor.

İşte bu da videosu;
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