iPhone bozan yeni mesaj keşfedildi!

Geçtiğimiz haftalarda sizlere iPhone'ları tamamen kilitleyen 5 saniyelik videodan söz etmiştik. Şimdi ise aynı şekilde iPhone'lara etki eden yeni bir açık keşfedildi. Bu açık ise bir mesajla tetikleniyor ve iPhone'lardaki mesaj uygulaması tamamen kullanılmaz oluyor.

Nasıl yapılıyor?

vincedes3 isimli bir hacker tarafından keşfedilen bu açıkta kişi, inanılmaz karışık bir vCard hazırlıyor. (vincedes3'ün vCard'ı 14.281 satır, ortalama vCard ise 200-300 satır oluyor)

Not: vCart elektronik kartvizit için bir dosya biçimi standartıdır.

İşte bu vCard karşı tarafa SMS yoluyla gönderildiğinde, açılma esnasında iPhone'u kilitliyor ve Mesajlar uygulaması tamamen kullanılmaz hale geliyor.

Belirtilene göre iOS 8'den iOS 10'a kadar tüm iPhone'ları etkileyen bu açığın yol açtığı sorun ise ancak hard reset ile giderilebiliyor.

İşte bu da videosu;