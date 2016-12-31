5.8 inç'lik yeni iPhone modeli yolda!

Hasan Uğur Nayır

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre 2017'de akıllı telefonlarda kullanmak üzere, 150 milyon esnek AMOLED panel sevk edilecek. 2016'daki gönderilerin neredeyse üç katı.

Raporda, Apple'ın 5.8 inç'lik yeni iPhone modelinde esnek AMOLED ekran, 4.7 ve 5.5 inç'lik diğer iPhone modellerinde ise LCD ekran kullanacağı belirtilmiş. Kaynağın bu iddiaları OLED ekranlı üst seviye iPhone modeli söylentilerini doğrular biçimde. Analist Ming-Chi Kuo da aynı öngörülerde bulunmuştu. Premium model olarak adlandırılan 5.8 inç'lik iPhone'da, home tuşunun ve parmak izi okuyucusunun ekrana dahil edileceği ileri sürülüyor. Ayrıca RAM'inin de diğer iki iPhone modelinden daha yüksek olacağı söyleniyor.

Geri kalanlara bakarsak, AMOLED paneli Apple dışında Huawei, Oppo, Vivo gibi Çin merkezli şirketler kullanacak.