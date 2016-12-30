HTC'nin yeni devinde kulaklık girişi yok

Bu telefonların kod adları Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart.

Ocean Smart, bu üçlü arasında en büyük ekrana sahip olan ve bu haberin devamındaki detaylar da onunla ilgili.

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunan telefon, çift sim desteği de sunacak. Aynı anda bir tanesi 4G, diğeri de 3G olmak üzere iki sim kartını da kullanabileceksiniz.

12 Ocak itibarıyla resmiyet kazanması beklenen telefonda kulaklık girişinin olmadığı ve kamerasının çok iyi olduğu da söyleniyor.