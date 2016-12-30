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'nin yeni devinde kulaklık girişi yok

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 17:08 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 17:12
Etiketler:
htc akıllı telefon
HTC'nin yeni devinde kulaklık girişi yok

, önümüzdeki 3 aylık dönemde 3 yeni telefon görücüye çıkarabilir.

Mahmut Saral

Bu telefonların kod adları Ocean Master, Ocean Note ve Ocean Smart.

Ocean Smart, bu üçlü arasında en büyük ekrana sahip olan ve bu haberin devamındaki detaylar da onunla ilgili.

Siyah, beyaz ve mavi renk seçenekleri bulunan telefon, çift sim desteği de sunacak. Aynı anda bir tanesi 4G, diğeri de 3G olmak üzere iki sim kartını da kullanabileceksiniz.

12 Ocak itibarıyla resmiyet kazanması beklenen telefonda kulaklık girişinin olmadığı ve kamerasının çok iyi olduğu da söyleniyor.

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Lütfi Çetinkaya Lütfi Çetinkaya

Teknolojiyi en üst kademede kullanan benim,böyle bir telefonum olmalı HTC

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.12.2016 00:09
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