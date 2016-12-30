BlackBerry'nin Android 7.0'lı yeni telefonundan yeni görüntü

BlackBerry'nin yeni telefonu olması beklenen BlackBerry Mercury'den yeni bir görsel geldi. Twitter'da mobil teknolojiler üzerine gelişmeler paylaşan Roland Quandt hesabı, BlackBerry Mercury'den alındığı iddia edilen bir ekran görüntüsü paylaştı. Quandt, görüntünün yanında Android 7.0 işletim sistemi ve 1620x1080 çözünürlüklü 420dpi ekran bilgilerini de ekledi. Telefonun CES 2017'de resmen tanıtılması bekleniyor.

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.