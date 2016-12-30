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'nin 7.0'lı yeni telefonundan yeni görüntü

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Giriş Tarihi: 30.12.2016, 10:16 Güncelleme Tarihi: 30.12.2016, 10:21
Etiketler:
CES 2017 Blackberry Mercury ekran görüntüsü android
BlackBerry'nin Android 7.0'lı yeni telefonundan yeni görüntü

'de resmen tanıtılması bekleniyor.

Mahmut Saral

BlackBerry'nin yeni telefonu olması beklenen BlackBerry Mercury'den yeni bir görsel geldi. Twitter'da mobil teknolojiler üzerine gelişmeler paylaşan Roland Quandt hesabı, 'den alındığı iddia edilen bir ekran görüntüsü paylaştı. Quandt, görüntünün yanında Android 7.0 işletim sistemi ve 1620x1080 çözünürlüklü 420dpi ekran bilgilerini de ekledi. Telefonun CES 2017'de resmen tanıtılması bekleniyor.

4.5-inç ekran ve fiziksel QWERTY klavyeli BlackBerry Mercury göründü!

Yeni bilgiler oldukça paylaşacağız.
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