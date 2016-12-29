Samsung Galaxy A 2017 serisinin (A7, A5, A3) fiyatları belli oldu!

Samsung'un üst seviye Galaxy S ve Galaxy Note serileri kadar olmasalar da dünya genelinde ciddi satış rakamları yakalamayı başaran Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün su geçirmez olacaklarını öğrendiğimiz yeni Galaxy A serisi telefonların bugün ise tanıtım tarihi gün yüzüne çıkmıştı. Bunların yanı sıra Galaxy A3'ün (2017) parmak izi tarayıcısına sahip en uygun fiyatlı telefonlardan birisi olacağını öğrenmiştik.

Şimdi ise Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3'ün (2017) fiyatları belli oldu.

İşte Galaxy A 2017 serisinin fiyatları

Malezya'dan sızdırılan bilgilere göre yeni cihazların fiyat seçenekleri şu şekilde;

Galaxy A7 (2017): 424 $

Galaxy A5 (2017): 378 $

Galaxy A3 (2017): 300 $

Yeni Galaxy A serisi telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz?