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Galaxy A 2017 serisinin (A7, A5, A3) fiyatları belli oldu!

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Giriş Tarihi: 29.12.2016, 21:46 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016, 22:03
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy A 2017 Galaxy A7 2017 Galaxy A5 (2017) Galaxy A3 (2017)
Samsung Galaxy A 2017 serisinin (A7, A5, A3) fiyatları belli oldu!

'un yeni Galaxy A serisine ait akıllı telefonları Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3'ün (2017) fiyatları belli oldu. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

'un üst seviye Galaxy S ve Galaxy Note serileri kadar olmasalar da dünya genelinde ciddi satış rakamları yakalamayı başaran Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün su geçirmez olacaklarını öğrendiğimiz yeni Galaxy A serisi telefonların bugün ise tanıtım tarihi gün yüzüne çıkmıştı. Bunların yanı sıra Galaxy A3'ün (2017) parmak izi tarayıcısına sahip en uygun fiyatlı telefonlardan birisi olacağını öğrenmiştik.

Şimdi ise Galaxy A7 (2017), Galaxy A5 (2017) ve Galaxy A3'ün (2017) fiyatları belli oldu.

İşte Galaxy A 2017 serisinin fiyatları

Malezya'dan sızdırılan bilgilere göre yeni cihazların fiyat seçenekleri şu şekilde;

Galaxy A7 (2017): 424 $
Galaxy A5 (2017): 378 $
Galaxy A3 (2017): 300 $

Yeni Galaxy A serisi telefonların fiyatlarını nasıl buldunuz?
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xenon xenon

1500 veririm fazla etmez samsung

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 31.12.2016 07:40
A7 A7

Hoperlor yok altta

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır1
cevapla 30.12.2016 03:35
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