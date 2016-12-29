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Dünyanın en pahalı telefonunun su

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Giriş Tarihi: 29.12.2016, 21:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016, 21:11
Etiketler:
Sirin Labs Solarin kutu açılış video Sirin Labs en pahalı telefon android
Dünyanın en pahalı Android telefonunun kutu açılış videosu

Unbox Therapy Youtube kanalı, dünyanın en pahalı telefonu olarak anılan 'e su yaptı.

Emre Çetinkaya

İngiltere merkezli isimli şirket, geçtiğimiz Haziran ayı içerisinde "dünyanın en güvenli akıllı telefonu" başlığı altında Solarin isimli akıllı telefonunu açıklamıştı. Birbirinden ilgi çekici özelliklere sahip olan Solarin'in fiyat etiketinin ise 14,000 dolar olduğu belirtilmişti.

Tüm dünyada büyük ses getiren bu telefona şimdi Unbox Therapy Youtube kanalı bir su yaptı. Videoda 14,000 dolar değerindeki telefonun kutu içeriği görülebiliyor.

Özellikleri neler?

Yüksek güvenlik standartlarına sahip olan telefonda bulunan Shielded Mode adlı mod ile kullanıcılar anında mesajlarını, konuşmalarını en üst güvenlik önlemleriyle gerçekleştirebiliyorlar. Ayrıca bu telefon, üst düzey yöneticiler için geliştirilmiş.

Üst düzey güvenlik özelliklerinin yanında yabana atılmayacak teknik özelliklere sahip olan Solarin, 5.5-inç büyüklüğünde ve 2560 X 1440 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip. Gücünü ise Snapdragon 810 yonga setinden alan cihaz, 4GB RAM, 128GB dahili depolama alanı, 24MP/8MP kamera ikilisi, 4,040mAh pil ve işletim sistemi gibi özelliklerle geliyor.

İşte 'in kutu açılış videosu;
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