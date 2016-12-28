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Yeni A-serisi telefonlar olacak mı?

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 17:15 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 17:27
Etiketler:
samsung Galaxy A Galaxy A 2017 mobil akıllı telefon su geçirmez
Yeni Samsung A-serisi telefonlar su geçirmez olacak mı?

'un serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili yeni bir haber var. Yeni cihazların olup olmayacağı belli oldu.

Emre Çetinkaya

Samsung'un üst seviye Galaxy S ve Galaxy Note serileri kadar olmasalar da dünya genelinde ciddi satış rakamları yakalamayı başaran serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

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Bu anlamda son olarak 'un bizzat kendisi bize ipucu verdi. Ocak ayındaki CES 2017 fuarında açıklanmasını beklediğimiz Galaxy A serisi telefonlar ile ilgili Samsung Mobile Malezya, Facebook'tan bir gönderi yayınladı. Yayınlanan görsel ile birlikte verilen mesaj, açık bir şekilde Galaxy A serisi telefonların "su geçirmez" olacaklarını gösteriyor. Bu konu aslında bir hayli merak edilen bir konuydu.

Orta seviyede bir hayli ilgi gören Galaxy A serisinin yeni versiyonlarının olmaları, tüketicileri hiç şüphesiz ki sevindirecektir. Samsung'un yayınladığı gönderide "A" serisine vurgu yapılarak, "Her şey A ile başladı. Nefesini tut." gibi ifadeler var.
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