Yeni Samsung A-serisi telefonlar su geçirmez olacak mı?

Samsung'un üst seviye Galaxy S ve Galaxy Note serileri kadar olmasalar da dünya genelinde ciddi satış rakamları yakalamayı başaran Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Bu anlamda son olarak Samsung'un bizzat kendisi bize ipucu verdi. Ocak ayındaki CES 2017 fuarında açıklanmasını beklediğimiz Galaxy A serisi telefonlar ile ilgili Samsung Mobile Malezya, Facebook'tan bir gönderi yayınladı. Yayınlanan görsel ile birlikte verilen mesaj, açık bir şekilde Galaxy A serisi telefonların "su geçirmez" olacaklarını gösteriyor. Bu konu aslında bir hayli merak edilen bir konuydu.

Orta seviyede bir hayli ilgi gören Galaxy A serisinin yeni versiyonlarının su geçirmez olmaları, tüketicileri hiç şüphesiz ki sevindirecektir. Samsung'un yayınladığı gönderide "A" serisine vurgu yapılarak, "Her şey A ile başladı. Nefesini tut." gibi ifadeler var.