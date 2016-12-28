Yan çerçeveleri olmayan yeni Xperia XZ'nin fotoğrafı sızdı!

Hasan Uğur Nayır

Slashleaks tarafından Sony'nin yeni telefona ait olduğu iddia edilen sızıntı bir fotoğraf yayınlandı. Cihaz, Xperia XZ'ye benziyor, ancak bir takım değişiklikler var. Dikkat çekici ilk nokta ekranda yan çerçevelerin olmaması. Hatırlarsanız dedikodularda iki yanı kavisli ve yan çerçeveleri olmayan ekrandan söz edilmişti. Bu açıdan iddialar ve sızıntı görsel örtüşüyor.

Fotoğraftaki söz konusu telefonun alt ve üst kısmında Sony'nin bildiğimiz kalın çerçeveleri var. Xperia XZ'de ortada yer alan hoparlörler, bu telefonda üste ve alta doğru konumlandırılmış. Xperia XZ'de Sony yazısının solunda ön kamera, sağında ise sensör yer alıyor. Bu telefonda da aynısı, ancak sensörün yanında başka bir sensör daha var görünüyor. Belki retina tarayıcı olabilir.

Telefonun başka bir fotoğrafı yok. Bu cihazın yeni Xperia XZ olabileceği ileri sürülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?