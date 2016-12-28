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Yan çerçeveleri olmayan yeni 'nin fotoğrafı sızdı!

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 10:06 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 10:11
Etiketler:
sony Xperia XZ Sony Xperia XZ xperia 2017 Slashleaks sensör telefon akıllı telefon
Yan çerçeveleri olmayan yeni Xperia XZ'nin fotoğrafı sızdı!

'nin önümüzdeki aylarda çıkaracağı iddia edilen u kameraya yakalandı.

Hasan Uğur Nayır

tarafından 'nin yeni a ait olduğu iddia edilen sızıntı bir fotoğraf yayınlandı. Cihaz, 'ye benziyor, ancak bir takım değişiklikler var. Dikkat çekici ilk nokta ekranda yan çerçevelerin olmaması. Hatırlarsanız dedikodularda iki yanı kavisli ve yan çerçeveleri olmayan ekrandan söz edilmişti. Bu açıdan iddialar ve sızıntı görsel örtüşüyor.

Fotoğraftaki söz konusu telefonun alt ve üst kısmında Sony'nin bildiğimiz kalın çerçeveleri var. XZ'de ortada yer alan hoparlörler, bu telefonda üste ve alta doğru konumlandırılmış. Xperia XZ'de Sony yazısının solunda ön kamera, sağında ise yer alıyor. Bu telefonda da aynısı, ancak sensörün yanında başka bir sensör daha var görünüyor. Belki retina tarayıcı olabilir.

Sony Xperia XZ incelemesi

Telefonun başka bir fotoğrafı yok. Bu cihazın yeni Xperia XZ olabileceği ileri sürülüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
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Basri Basri

Köşeleri biraz oval olsaydı tasarımı daha güzel olurdu. Ayrıca xz çıkalı daha je kadar oldu ki yenisini çıkarıyorsun. Iyi ki işlemciye snadragon 810 koymuyor. Yine 3 gb ram dörte geç artık sony :)

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cevapla 28.12.2016 15:28
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