Qualcomm, Snapdragon 835 ile şov yapmaya hazırlanıyor

Qualcomm, yeni çipseti Snapdragon 835 ile Las Vegas'ta gerçekleştirilecek olan CES 2017'de şov yapmaya hazırlanıyor.

Twitter'dan bir mesaj paylaşan şirket, bu etkinlikte yeni çipsetine dair birçok güncel detayı açıklayacağını duyurdu.

Çipset, Samsung'un 10nm üretim süreciyle hazırlanıyor. Quick Charge 4 teknolojisi, pil şarjı ve enerji kullanımı konusunda teknolojiseverlere önemli avantajlar sunacak. Örneğin, telefonu 5 dakika şarj ederek 5 saat kullanabileceksiniz. Bu da acil durumlarda işinize yarayacaktır.

Fuarda, çipsetin ulaşabildiği hız düzeyiyle ilgili güncel testlerin yapılması bekleniyor. Ayrıca, yük altındayken çipsetin ne düzeyde ısındığı ve birden fazla uygulama çalıştırırken nasıl bir performans sunduğu da merak konusu.

Yeni bilgiler oldukça haberdar edeceğiz.

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