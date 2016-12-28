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Note serisini unutun. , 'le mi geliyor?

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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 15:53 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 15:58
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7 Galaxy S8 s pen kalem
Note serisini unutun. S Pen, Galaxy S8'le mi geliyor?

Note serisinden rol çalabilir.

Mahmut Saral

Eğer Çin kaynaklı gelen yeni bilgiler doğruysa, Samsung'tan alışılmadık bir hamle gelmek üzere. Firma, yakın zamanda tanıtmayı düşündüğü amiral gemisi modeli Galaxy S8 için bir de S Pen kalem hazırlayabilir.

Firma, bu i telefonun tasarımına dahil etmeyecek ve kutuda da sunmayacak. Eğer kullanmak isteyenler olursa, ücretini vererek ayrıca satın alabilecek. Bu da 'un Note serisinde yaşadığı hayal kırıklığını bir nebze de olsa ile unutma çabası olarak yorumlanıyor. Tabii henüz kesin bir durum olmadığını, bu haberin söylenti detaylarda ibaret olduğunu tekrarlayalım.

Bu arada, kalem unsuru sebebiyle Galaxy S8'in ekranı S7'ye kıyasla daha büyük olabilir.

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