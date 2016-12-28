İran, 'Clash of Clans'ı yasakladı!

İran, daha önce sosyal medya servislerine uyguladığı yasaklarla sıkça gündeme gelmişti. İran son olarak geçtiğimiz aylarda yazın popüler mobil oyunlarından Pokemon Go'ya yasak getirmişti. İran benzer uygulamayı Supercell'in popüler oyunu Clash of Clans için de yaptı.

Engadget'ta yer alan habere göre İran'ın Cezai İçeriğin Durumlarını Belirleme Komisyonu, oyunla ilgili gelen "şiddete teşvik etme" suçlamasından sonra Clash of Clans'a ülke genelinde yasak getirdi. Bunun yanı sıra bu ceza verilirken, oyunun çocuklar üzerinde aşırı derecede bağımlılık yapıcı ve savaş üzerine kurulu olması etkenleri de göz önünde bulunduruldu.

Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.