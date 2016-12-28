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Giriş Tarihi: 28.12.2016, 17:29 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 17:48
Etiketler:
clash of clans yasak iran oyun mobil oyun
İran, 'Clash of Clans'ı yasakladı!

Popüler mobil , tarafından resmen landı. İşte detaylar.

Emre Çetinkaya

İran, daha önce sosyal medya servislerine uyguladığı larla sıkça gündeme gelmişti. son olarak geçtiğimiz aylarda yazın popüler mobil larından Pokemon Go'ya yasak getirmişti. İran benzer uygulamayı Supercell'in popüler oyunu Clash of Clans için de yaptı.

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Engadget'ta yer alan habere göre İran'ın Cezai İçeriğin Durumlarını Belirleme Komisyonu, oyunla ilgili gelen "şiddete teşvik etme" suçlamasından sonra Clash of Clans'a ülke genelinde yasak getirdi. Bunun yanı sıra bu ceza verilirken, oyunun çocuklar üzerinde aşırı derecede bağımlılık yapıcı ve savaş üzerine kurulu olması etkenleri de göz önünde bulunduruldu.

Konuyla ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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