| Üye ol | 28 Aralık 2016,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

başka bahara kaldı. ve 7s Plus geliyor!

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 28.12.2016, 16:11 Güncelleme Tarihi: 28.12.2016, 16:14
Etiketler:
apple iphone 8 iPhone 7s iPhone 7s Plus iphone iOS
iPhone 8 başka bahara kaldı. iPhone 7s ve 7s Plus geliyor!

Dedikodular iyice çığrından çıktı. Yeni raporda neleri içeriyor? İşte detaylar...

Hasan Uğur Nayır

Yeni nesil 'lar için farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyor. En başta size hızlıca hatırlatma yapayım. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, 'ın üç farklı iPhone modeli çıkaracağını, bu iPhone'lardan üçüncü modelin üst düzey olacağını iddia etmişti. Bu iddialarla aynı yolda ilerleyen dedikodular vardı ki, şimdi bunların arasına yeni spekülasyon daha katıldı.

Çinli endüstri kaynaklarına dayandırılan taptaze bir rapora göre Apple, ve 7s Plus'ı es geçmeyecek. Bu telefonları piyasaya sunacak, ama bununla birlikte iPhone'un 10. yılı nedeniyle de özel bir model daha çıkaracak. Bu modelin kavisli tam ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Tabii ki ekran paneli de OLED. Kaynak parmak izinin de ekrana dahil olacağını da iddia etti.

Aslına bakarsak daha önce duyduğumuz spekülasyonlar, fakat Kuo haricinde farklı kaynaklardan gelen bu söylentiler biraz kafa karıştırıcı. Sonuç olarak bunların birer iddia olduğunu unutmayın. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16206
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın