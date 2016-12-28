iPhone 8 başka bahara kaldı. iPhone 7s ve 7s Plus geliyor!

Hasan Uğur Nayır

Yeni nesil iPhone'lar için farklı kaynaklardan farklı bilgiler geliyor. En başta size hızlıca hatırlatma yapayım. Ünlü analist Ming-Chi Kuo, Apple'ın üç farklı iPhone modeli çıkaracağını, bu iPhone'lardan üçüncü modelin üst düzey olacağını iddia etmişti. Bu iddialarla aynı yolda ilerleyen dedikodular vardı ki, şimdi bunların arasına yeni spekülasyon daha katıldı.

Çinli endüstri kaynaklarına dayandırılan taptaze bir rapora göre Apple, iPhone 7s ve 7s Plus'ı es geçmeyecek. Bu telefonları piyasaya sunacak, ama bununla birlikte iPhone'un 10. yılı nedeniyle de özel bir model daha çıkaracak. Bu modelin kavisli tam ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Tabii ki ekran paneli de OLED. Kaynak parmak izinin de ekrana dahil olacağını da iddia etti.

Aslına bakarsak daha önce duyduğumuz spekülasyonlar, fakat Kuo haricinde farklı kaynaklardan gelen bu söylentiler biraz kafa karıştırıcı. Sonuç olarak bunların birer iddia olduğunu unutmayın. Gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.