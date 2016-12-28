Apple ve Qualcomm'un işlemcilerinde gecikme olmayacak!

Hasan Uğur Nayır

Yaklaşık bir hafta önce TSMC'nin 10 nm üretimiyle ilgili bir rapor yayınlanmış, Apple ve Qualcomm gibi devlerin sistem çiplerinin üretiminde gecikmeler yaşanabileceği iddia edilmişti. TSMC ise bu iddialar karşısında açıklama yaptı.

Şirket 10 nm sürecinin tamamen yolda olduğunu belirtti. Ayrıca TSMC sözcüsü, Apple ve Qualcomm'un yüksek profilli siparişlerine rağmen, 10 nm sürecinin 2017 yılının ilk çeyreği boyunca şirket gelirinin %1'inden fazlasını oluşturacağını söyledi. TSMC, 2017'de iOS cihazlarda kullanılmak üzere A10 ve A11 yongalarını, ayrıca Qualcomm'un birinci sınıf Snapdragon 835 çipini üretecek. Görünüşe göre bu yonga setleri zamanında hazır olacak.

TSMC'nin planları oldukça dikkat çekici, ünlü tedarikçi üretim sürecinde 7 nm, 5 nm ve en sonunda ise 3 nm'ye doğru geçmeye hazırlanıyor. 2019'da 5 nm'yi, 2022'de ise 3 nm'yi göreceğiz. TSMC ayrıca yonga seti çözümünü 1 nm'ye götürmeyi planlıyor. Moore yasası tarafından önerilen 10 nm'nin sınırlarını üç boyutlu yaklaşımla çözmeyi planlıyor. Bununla birlikte şirket yetkilileri, ARM mimarisi tabanlı mobil yongaların oluşturulması için kullanılacak olan 10nm işleminin rakiplerinden daha üstün olabileceğine inanıyor.