Söylenti: 5 inç ekranlı ve yeni kameralı iPhone geliyor

Yeni söylentiler, 2017'de 3 yeni iPhone'un tanıtılacağı yönünde. Bunlardan bir tanesi 4.7, diğeri de 5.5 inç ekranlı ve gelişmiş özellikli olarak sunulacak. Buraya kadar normal. 3 numaralı modelin ise,5 inç ekrana ve dikey olarak konumlandırılmış dual lens kameraya sahip iPhone 7s olacağı söyleniyor. Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.