| Üye ol | 28 Aralık 2016,Çarş
  • kategori seçin
  • ara

Söylenti: 5 inç ekranlı ve yeni lı iPhone geliyor

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 27.12.2016, 14:40 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 14:43
Etiketler:
apple iPhone 7s iphone 8 kamera
Söylenti: 5 inç ekranlı ve yeni kameralı iPhone geliyor

Çin'den yeni iPhone modellerine dair kesin olmayan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Mahmut Saral

Yeni söylentiler, 2017'de 3 yeni iPhone'un tanıtılacağı yönünde. Bunlardan bir tanesi 4.7, diğeri de 5.5 inç ekranlı ve gelişmiş özellikli olarak sunulacak. Buraya kadar normal. 3 numaralı modelin ise,5 inç ekrana ve dikey olarak konumlandırılmış dual lens kameraya sahip iPhone 7s olacağı söyleniyor. Yeni bilgiler geldikçe haberdar edeceğiz.

Önümüzdeki 2 iPhone'u Samsung değiştirecek!
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)
Cenkert Cenkert

Apple durmuyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 28.12.2016 02:16
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16200
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın