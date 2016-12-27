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, Note 7'ye rağmen 7 milyar doların üzerinde kâr elde etti

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 15:29 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 15:33
Etiketler:
samsung Galaxy Note 7
Samsung, Note 7'ye rağmen 7 milyar doların üzerinde kâr elde etti

Demek ki Note 7 de başarılı olsaydı, bu rakam çok daha yüksek olacaktı.

Mahmut Saral

Samsung, Galaxy Note 7'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen güçlü çizgisini korumayı başardı. IBK Securities verilerine göre , son çeyrekte 7.24 milyar dolarlık işletme kârı açıklayacak.

Bu da daha önceki beklentilerin üzerinde bir rakam. Samsung'un yalnızca akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda diğer üreticilerin telefonlarında yer verdikleri birçok parçayı hazırlamasıyla da bu kazancı ortaya çıkardığı belirtiliyor.

Yani işin özü, eğer bu rakamlar doğrulanırsa, Samsung'un 'den pek de etkilenmediğini söyleyebiliriz.

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Samsung galaxy c5

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:50
Mustafa Mustafa

Samsung güçlü bir şirket ve her alanda da faaliyet gösteriyor bence akıllı telefon piyasasında en iyi telefon yapan markalardan birisi başarılarını yıllarca devam ettirecektir..

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır1
cevapla 27.12.2016 16:24
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