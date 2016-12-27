Samsung, Note 7'ye rağmen 7 milyar doların üzerinde kâr elde etti

Samsung, Galaxy Note 7'de yaşadığı hayal kırıklığına rağmen güçlü çizgisini korumayı başardı. IBK Securities verilerine göre Samsung, son çeyrekte 7.24 milyar dolarlık işletme kârı açıklayacak.
Bu da daha önceki beklentilerin üzerinde bir rakam. Samsung'un yalnızca akıllı telefonlarla değil, aynı zamanda diğer üreticilerin telefonlarında yer verdikleri birçok parçayı hazırlamasıyla da bu kazancı ortaya çıkardığı belirtiliyor.
Yani işin özü, eğer bu rakamlar doğrulanırsa, Samsung'un Galaxy Note 7'den pek de etkilenmediğini söyleyebiliriz.
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Samsung güçlü bir şirket ve her alanda da faaliyet gösteriyor bence akıllı telefon piyasasında en iyi telefon yapan markalardan birisi başarılarını yıllarca devam ettirecektir..cevapla 27.12.2016 16:24
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