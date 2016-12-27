LG G6'nın render görseli ortaya çıktı

Hasan Uğur Nayır

Bu aralar iki Güney Koreli devden çok fazla sıcaklık geliyor. Bunun nedeni de yeni amiral gemileri için sürdülen çalışmalar. Samsung malum Note 7 skandalından sonra S8'e iyice odaklandı. Diğer yandan LG çalışmalarında vitesi iyice yüksellti. Geçtiğimiz sene Galaxy S7 ve LG G5, 21 Şubat'ta tanıtılmış, fakat S7 11 Mart'ta satışa çıkmıştı. G5 ise daha geç piyasaya sürüldü. LG bu durumu tam tersine çevirmek istiyor.

Şimdi ise LG G6'nın Shai Mizrachi'den gelen ilk render'ına bakıyoruz. Kendisi Samsung ve LG telefon modellerinin nasıl olduğunu ortaya koyan biri. G6'ya dönersek, tasarım arka tarafta çift kamera ve parmak izi okuyucu ile G5'e benziyor. G6'da, G5'teki gibi modüler yapı olup olmayacağı belli değil. Render bu konuda net bir fikir vermiyor. Mizrachi'nin render'ına göre telefon biraz daha geniş tabana sahip, bu durum biraz daha büyük pil olabilir demek. Tabii kesin bir yorumda bulunamıyoruz.

Sizin LG G6'dan beklentileriniz nedir?