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G6'nın görseli ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 10:28 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 10:36
Etiketler:
lg LG G5 LG G6 Shai Mizrachi Galaxy S8 Galaxy S7 render
LG G6'nın render görseli ortaya çıktı

G6'in neye benzediğini bur görselden görebilirsiniz.

Hasan Uğur Nayır

Bu aralar iki Güney Koreli devden çok fazla sıcaklık geliyor. Bunun nedeni de yeni amiral gemileri için sürdülen çalışmalar. Samsung malum Note 7 skandalından sonra S8'e iyice odaklandı. Diğer yandan çalışmalarında vitesi iyice yüksellti. Geçtiğimiz sene ve , 21 Şubat'ta tanıtılmış, fakat S7 11 Mart'ta satışa çıkmıştı. G5 ise daha geç piyasaya sürüldü. LG bu durumu tam tersine çevirmek istiyor.

Şimdi ise 'nın 'den gelen ilk render'ına bakıyoruz. Kendisi Samsung ve LG telefon modellerinin nasıl olduğunu ortaya koyan biri. G6'ya dönersek, tasarım arka tarafta çift kamera ve parmak izi okuyucu ile G5'e benziyor. G6'da, G5'teki gibi modüler yapı olup olmayacağı belli değil. bu konuda net bir fikir vermiyor. Mizrachi'nin render'ına göre telefon biraz daha geniş tabana sahip, bu durum biraz daha büyük pil olabilir demek. Tabii kesin bir yorumda bulunamıyoruz.

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ridgeback ridgeback

Tasarımcılar ilham perilerini kaybetmiş!

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cevapla 28.12.2016 00:07
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