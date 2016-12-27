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'dan iddialı iki yeni geliyor

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 15:53 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 15:56
Etiketler:
google akıllı saat the verge Jeff Chang android Android Wear Android Wear 2.0
Google'dan iddialı iki yeni akıllı saat geliyor

Yeni saatlerin özellikleri nedir? Herhangi bir ayrıntı belli oldu mu?

Hasan Uğur Nayır

, Wear Ürün Müdürü ile röportaj yaptı. Chang, 2017'nin ilk çeyreğinde 2.0 işletim sistemiyle çalışan iki yeni amiral gemisi akıllı saatin çıkacağını açıkladı. Jeff Chang'in söylediklerine göre saatleri farklı bir isim üretecek, fakat tedarikçinin kim olduğuysa belli değil.

şu anda yeni leri için üretici ile hem donanımsal hem de yazılım konusunda iş birliği yapıyor. Bahsedilen iki saatin çıkmasından sonra Android Wear 2.0 güncellemesi de desteklenen diğer Android Wear cihazlar için yayınlanacak.

Şu aşamada Google'ın saatlerinin özellikleri için herhangi bir şey söylenmedi. Ancak Chang'in açıklamaları Google'ın her iki cihazda iddialı olduğunu ortaya koyuyor.
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