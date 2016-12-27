Google'dan iddialı iki yeni akıllı saat geliyor

Hasan Uğur Nayır

The Verge, Android Wear Ürün Müdürü Jeff Chang ile röportaj yaptı. Chang, 2017'nin ilk çeyreğinde Android Wear 2.0 işletim sistemiyle çalışan iki yeni amiral gemisi akıllı saatin çıkacağını açıkladı. Jeff Chang'in söylediklerine göre saatleri farklı bir isim üretecek, fakat tedarikçinin kim olduğuysa belli değil.

Google şu anda yeni akıllı saatleri için üretici ile hem donanımsal hem de yazılım konusunda iş birliği yapıyor. Bahsedilen iki saatin çıkmasından sonra Android Wear 2.0 güncellemesi de desteklenen diğer Android Wear cihazlar için yayınlanacak.

Şu aşamada Google'ın saatlerinin özellikleri için herhangi bir şey söylenmedi. Ancak Chang'in açıklamaları Google'ın her iki cihazda iddialı olduğunu ortaya koyuyor.