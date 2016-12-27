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Bu da iki adet 3500 mAh değerinde pil var!

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 10:07 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 10:11
Etiketler:
gionee telefon qualcomm snapdragon Snapdragon 653 google android mobil akıllı telefon
Bu telefonda iki adet 3500 mAh değerinde pil var!

Kullanım süresi uzun olan bu un diğer özellikleri nedir?

Hasan Uğur Nayır

Çinli üretici , M2017 adındaki yeni unu açıkladı. Bu cihazda iki adet 3500 mAh değerinde pil var, toplamda 7000 mAh pil kapasitesi ile oldukça etkileyici. Uzun kullanım süresi sunuyor. Telefonda 5.7 inç'lik iki tarafı kavisli ekran var, bu ekranın çözünürlüğü de 1440 x 2560.

M2017'de Samsung'un navigasyon yaklaşımına benzer giriş düğmesi ve iki kapasitif tuş var. Telefonda 6 GB RAM, Qualcomm 653 yonga seti yer alıyor. Bu çip 1.95 GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir çip.

Bunlara ek olarak Gionee M2017'de çift ana kamera kullanılmış, kameralardan biri 12 MP diğeri ise 13 MP. Ön tarafta da 8 MP'lik selfie kamerası var. Telefonun microSD kart desteği ve kulaklık girişi yok. M2017 ayrıca Gionee'nin diğer telefonlarından ve genel olarak Çinli telefonlardan farklı olarak premium telefon pazarına yüksek fiyattan girdi. 128 GB depolama alanına sahip taban modelinin fiyatı neredeyse 3540 TL'ye denk geliyor. Çin de bile oldukça pahalı ve bu yüzden belirli bir kitleye hitap edecektir.
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