6 yaşındaki çocuk Touch ID'yi aştı, Amazon'dan alışveriş yaptı

Akıllı telefonların güvenlik önlemleri her geçen gün artıyor. Bu konuda parmak izi tarayıcıları günümüzde bir hayli yaygın hale geldi. Parmak izinden sonra da görünüşe göre iris tarayıcılar akıllı telefonlarda standart haline gelecek. Ancak görünüşe göre nasıl bir önlem alınırsa alınsın, bu önlem günümüz çocuklarının önünde duramayacak.

BGR'ın haberine göre, ABD'nin Arkansas eyaletinde yaşayan Bethany Howell isimli annenin 6 yaşındaki küçük oğlu Ashlynd Howell, kendisi uyurken iPhone'unun Touch ID'sini aşmış ve hatta Amazon'dan değeri 250 doları aşan Pokemon temalı alışverişler yapmış. Bethany, Touch ID'yi ise annesi uyurken, onun parmağını kullanarak aşmayı başarmış.

Öte yandan uyandığında sipariş bildirimini gören anne kısa süreli şaşkınlık yaşasa da çocuğu hemen olayı anlatmış. Anne ise kısa sürede siparişleri iptal etmiş.