5100mAh pilli Lenovo P2 satışa çıktı. İşte Türkiye fiyatı

NOTE,CİĞİMİZ.

pili iyi olabilir..ancak içindeki cpu ve benzeri sistemler düşük..bu nedenle almayacağız.

YA note 8 alacaksın arkadaş veya nokia 3320 alacaksın..tercih senin.!

note 8 denince akan sular durur..

telefon mu kullanıyorsun.? note,4 ve 8 i al..gerisi hay huy..!!! LEYLA,nın sözü.