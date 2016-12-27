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5100mAh pilli P2 satışa çıktı. İşte fiyatı

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Giriş Tarihi: 27.12.2016, 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2016, 11:23
Etiketler:
lenovo Lenovo P2 türkiye özellikler teknik özellikler android satış fiyatı akıllı telefon
5100mAh pilli Lenovo P2 satışa çıktı. İşte Türkiye fiyatı

Tek şarj ile telefonunuzu günlerce kullanın.

Lenovo'nun özellikle 5100mAh pil değeriyle dikkatleri üzerine toplayan yeni telefon modeli P2, n11 sitesi üzerinden satışa sunuldu. Snapdragon 625 işlemcisine sahip ürün, 1.689 TL fiyatıyla satılıyor.

Bazı özellikleri şöyle:

5.5 inç, FHD, Super AMOLED ekran

6.0 Marshmallow işletim sistemi

Snapdragon 625 - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci

32 GB, 3/4 GB RAM ya da 64 GB, 4 GB RAM

13MP flash ışıklı ana kamera, 5MP ön kamera

Parmak izi okuyucu sensör

Çıkarılamaz 5100mAh pil

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Ibrahım avcı Ibrahım avcı

Lenovo zuk edge hemen turkıyeye getırmelıdır moto Z guzel ama fıyat ucuk kacık 1500 tl ye xıaomı mı5s satılıyor sd821 4 gb ram 32 gb hafızasıyla rakıpsız

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evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 13:42
Orta segment Orta segment

Orta segmentte en cok cihaz cikaran markalardan biri olan lenovo. Hem kendi adi hemde motorola

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 28.12.2016 00:37
şevko şevko

hızlı şarj özelliği varmı yoksa iş yapmaz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 27.12.2016 19:11
NOTE,CİĞİMİZ. NOTE,CİĞİMİZ.

pili iyi olabilir..ancak içindeki cpu ve benzeri sistemler düşük..bu nedenle almayacağız.
YA note 8 alacaksın arkadaş veya nokia 3320 alacaksın..tercih senin.!
note 8 denince akan sular durur..
telefon mu kullanıyorsun.? note,4 ve 8 i al..gerisi hay huy..!!! LEYLA,nın sözü.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır4
cevapla 27.12.2016 11:33
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