5100mAh pilli Lenovo P2 satışa çıktı. İşte Türkiye fiyatı

Lenovo'nun özellikle 5100mAh pil değeriyle dikkatleri üzerine toplayan yeni telefon modeli P2, n11 sitesi üzerinden satışa sunuldu. Snapdragon 625 işlemcisine sahip ürün, 1.689 TL fiyatıyla satılıyor.
Bazı özellikleri şöyle:
5.5 inç, FHD, Super AMOLED ekran
Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi
Snapdragon 625 - Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53 işlemci
32 GB, 3/4 GB RAM ya da 64 GB, 4 GB RAM
13MP flash ışıklı ana kamera, 5MP ön kamera
Parmak izi okuyucu sensör
Çıkarılamaz 5100mAh pil
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Lenovo zuk edge hemen turkıyeye getırmelıdır moto Z guzel ama fıyat ucuk kacık 1500 tl ye xıaomı mı5s satılıyor sd821 4 gb ram 32 gb hafızasıyla rakıpsızcevapla 28.12.2016 13:42
Orta segmentte en cok cihaz cikaran markalardan biri olan lenovo. Hem kendi adi hemde motorolacevapla 28.12.2016 00:37
hızlı şarj özelliği varmı yoksa iş yapmaz
pili iyi olabilir..ancak içindeki cpu ve benzeri sistemler düşük..bu nedenle almayacağız.
YA note 8 alacaksın arkadaş veya nokia 3320 alacaksın..tercih senin.!
note 8 denince akan sular durur..
telefon mu kullanıyorsun.? note,4 ve 8 i al..gerisi hay huy..!!! LEYLA,nın sözü.
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