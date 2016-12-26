Samsung Galaxy A5'in (2017) basın görseli ve özellikleri sızdı!

Samsung Galaxy A serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firma geçtiğimiz yılın sonlarında Galaxy A serisinin A3, A5, A7 ve A9'un 2016 modellerini piyasaya sunmuştu. Şimdi ise sıra 2017 modellere geldi. Bu modellerin yeni versiyonları ile ilgili detaylar ise hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

Son olarak bugün Galaxy A5 (2017) modelinin basın görseli ve özellikleri sızdı. Slashgear'ın yaptığı habere göre Galaxy A5 (2017) modelinde siyah, altın, pembe ve mavi renk seçenekleri var. İşte cihazın sızan basın görseli;

Samsung Galaxy A5'in (2017) özellikleri

-5.2-inç 1080 x 1920 piksel çözünürlüklü ekran

-Sekiz çekirdek 1.8GHz CPU ve Mali-T860 MP4 GPU'lu Exynos 7880 SoC

-3GB RAM, 32GB dahili hafıza

-Arka ve önde 16MP kamera

-3000mAh pil

-Android 6.0 işletim sistemi

-7.8mm kalınlık, Type-C USB, parmak izi sensörü, IP68

Galaxy A5 (2017) modelinin Samsung Galaxy A3 (2017) ve Samsung Galaxy A7 (2017) ile birlikte Ocak ayındaki CES 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.

Yeni Galaxy A serisi ile ilgili ne düşünüyorsunuz?