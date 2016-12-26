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Galaxy A5'in (2017) ve özellikleri sızdı!

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Giriş Tarihi: 26.12.2016, 20:36 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016, 20:49
Etiketler:
samsung Galaxy A5 (2017) mobil akıllı telefon basın görseli çıkış tarihi
Samsung Galaxy A5'in (2017) basın görseli ve özellikleri sızdı!

'un sevilen Galaxy A serisinin 2017 versiyonlarıyla ilgili yeni detaylar gelmeye devam ediyor. İşte Galaxy A5'in (2017) ve özellikleri.

Emre Çetinkaya

Galaxy A serisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Firma geçtiğimiz yılın sonlarında Galaxy A serisinin A3, A5, A7 ve A9'un 2016 modellerini piyasaya sunmuştu. Şimdi ise sıra 2017 modellere geldi. Bu modellerin yeni versiyonları ile ilgili detaylar ise hız kesmeden gelmeye devam ediyor.

İlgili: Galaxy A-serisi (2017) telefonların duvar kağıtları

Son olarak bugün Galaxy A5 (2017) modelinin ve özellikleri sızdı. Slashgear'ın yaptığı habere göre Galaxy A5 (2017) modelinde siyah, altın, pembe ve mavi renk seçenekleri var. İşte cihazın sızan basın görseli;

Samsung Galaxy A5'in (2017) özellikleri

-5.2-inç 1080 x 1920 piksel çözünürlüklü ekran
-Sekiz çekirdek 1.8GHz CPU ve Mali-T860 MP4 GPU'lu Exynos 7880 SoC
-3GB RAM, 32GB dahili hafıza
-Arka ve önde 16MP kamera
-3000mAh pil
-Android 6.0 işletim sistemi
-7.8mm kalınlık, Type-C USB, parmak izi sensörü, IP68

Galaxy A5 (2017) modelinin Samsung Galaxy A3 (2017) ve Samsung Galaxy A7 (2017) ile birlikte Ocak ayındaki CES 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.

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Kirizalid Kirizalid

A serisi alınabilecek seviyeye geldi gibi :D Şu andaki ve geçen seneki gpu'ları çok kötüydü. Mali-T860 MP4 gpu full hd ekrana yeterli gelecektir. Fiyatını şişirmezler umarım.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.12.2016 00:34
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