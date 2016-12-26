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G6 detaylandı!

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Giriş Tarihi: 26.12.2016, 20:17 Güncelleme Tarihi: 26.12.2016, 20:32
Etiketler:
lg LG G6 LG G5 mobil çıkış tarihi akıllı telefon
LG G6 çıkış tarihi detaylandı!

'nin yeni amiral gemisi modeli 'nin yle ilgili yeni detaylar geldi. Bakalım LG G6 ne zaman satışa çıkıyor?

Emre Çetinkaya

Gelecek yıl yani 2017'nin en beklenen modellerinden birisi de hiç şüphesiz ki LG G6 modeli. Son olarak modüler yapısıyla tüketicilerin iisini çekmeyi başaran LG G5 ile karşımıza çıkan LG, şu sıralar ise yoğun bir şekilde yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Bizler yeni modelinin özelliklerini merak ederken bugün Kore medyası LG G6'nın yle ilgili detayları paylaştılar.

İlgili: LG G6 için kavisli OLED ekran hayalleri kısa sürdü!

LG G6 çıkış tarihi

Koreli kaynak Etnews'in haberine göre LG G6, G5'le kıyaslandığında daha erken piyasaya çıkacak. Geçen yıl , Şubat ayının sonundaki MWC 2016 etkinliğinde tanıtılmış ve Nisan ayında piyasaya sunulmuştu. LG G6 modelinin de LG G5 ile aynı zamanlarda tanıtılması bekleniyor. Ancak belirtilene göre LG G6 modeli G5'e göre daha erken bir zamanda piyasaya çıkacak. (Muhtemelen Mart)

LG G6 ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki sizce LG G6 modeli başarılı olabilecek mi?
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NOTE..CİĞİMİZ. NOTE..CİĞİMİZ.

BEN LG..ve sony ve htc.....asla almam..
note 8,i bekliyoruz..hayırlısı ile..telefonların ŞAHI olacaktır..kesinlikle..diğerleri TEFERRUAT..! sevda ..nurdan..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır1
cevapla 27.12.2016 11:29
Ertu Ertu

Bu g5 teki gibi saçma bi ekran olmasında kamerada da oynama yapmış yapmacık duruyo 2800 mah pil zaten 2k ekrana yetmiyo g6 da 3300 mah olmalı

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 27.12.2016 02:15
Lg g2 Lg g2

5,5 inç ,metal kasa ve ince çerçeve !

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 26.12.2016 20:39
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