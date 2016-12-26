LG G6 çıkış tarihi detaylandı!

Gelecek yıl yani 2017'nin en beklenen akıllı telefon modellerinden birisi de hiç şüphesiz ki LG G6 modeli. Son olarak modüler yapısıyla tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaran LG G5 ile karşımıza çıkan LG, şu sıralar ise yoğun bir şekilde yeni amiral gemisi üzerinde çalışmalarını yürütüyor.

Bizler yeni LG G6 modelinin özelliklerini merak ederken bugün Kore medyası LG G6'nın çıkış tarihiyle ilgili detayları paylaştılar.

LG G6 çıkış tarihi

Koreli kaynak Etnews'in haberine göre LG G6, G5'le kıyaslandığında daha erken piyasaya çıkacak. Geçen yıl LG G5, Şubat ayının sonundaki MWC 2016 etkinliğinde tanıtılmış ve Nisan ayında piyasaya sunulmuştu. LG G6 modelinin de LG G5 ile aynı zamanlarda tanıtılması bekleniyor. Ancak belirtilene göre LG G6 modeli G5'e göre daha erken bir zamanda piyasaya çıkacak. (Muhtemelen Mart)

LG G6 ile ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Peki sizce LG G6 modeli başarılı olabilecek mi?