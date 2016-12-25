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'Nazar boncuğu' ve 'sucuklu yumurta' si geliştirildi

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Giriş Tarihi: 25.12.2016, 00:09 Güncelleme Tarihi: 25.12.2016, 00:13
Etiketler:
emoji internet mobil girişim Deniz Hotamışlıgil Emojum
'Nazar boncuğu' ve 'sucuklu yumurta' emojisi geliştirildi

ci , Türk kullanıcılar için 450'yi aşkın ikonun olduğu yerel klavyesini geliştirdi. Uygulamada en çok ilgiyi "nazar boncuğu" ve "simit", "sucuklu yumurta" ikonu görüyor.

Sosyal paylaşım ağlarında mesajlaşma amacıyla oluşturulan platformlarda farklı tepkileri ifade etmek için kullanılan emojilere (sanalda kişinin ifade yansıtması) bir yenisi daha eklendi.

Günlük 6 milyar nin paylaşıldığı dünyada, Türk kullanıcılar için yeni bir emoji klavyesi tasarlayan ve çalışmalarını Amerika'nın Los Angeles kentinde devam ettiren 31 yaşındaki ci Deniz Hotamışlıgil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın Türkiye'nin ilk yerel emoji klavyesi olduğunu belirtti.

Türkçe mesajlaşmalarda karşı tarafa verilmek istenen duyguları tam olarak anlatan emojilere gereksinim duyulması üzerine fikrin ortaya çıktığını dile getiren Hotamışlıgil, "Uygulamanın tasarımları ve çizgileri bana ait. Yazılım ve teknolojisini ise dünyaca bilinen pek çok uygulamayı yazan bir ekip üstlendi. 10 kişilik ekibin yarısı, aralarında Amerikalıların da bulunduğu yabancılardan oluşuyor." diye konuştu.

En çok "nazar boncuğu" ikonu kullanılıyor

Uygulamada lokasyon, araç-gereç, enstrüman, içecek, taşıt, yemek ve spor olmak üzere toplam 10 kategoride 450'yi aşkın ikonun yer aldığı bilgisini veren Hotamışlıgil, şunları kaydetti:

"Emojum fikrini hayata geçirmeye karar verdiğimizde, emojilerin neler olacağına dair ihtiyaçtan doğan bir liste hemen oluştu. Bununla yetinmeyip Türkiye'de geniş bir pazar analizi yaptık ve insanımıza ihtiyaçlarını sorduk. Bu araştırma, 'Emojum' yayınlanana kadar sürdü ve son dakikaya kadar eklemeler yaptık. Bundan sonra ise sözü kullanıcılarımıza bırakıyoruz. Yüzde yüz yerli 'Emojum' hepimizin klavyesi."

Nazar boncuğu ikonunun Türk ve yabancı kullanıcılar arasında en çok tercih edilen ikon olduğunu belirten Hotamışlıgil, en çok talep gören diğer ikonları ise şöyle sıraladı:

"Sultanahmet Camisi, baba, anne, gelin, damat, sünnetli çocuk, polis, asker, cezve, kazma, arkasından su dökmek, darbuka, çay, bıyıklı, gülen ve şaşırmış adam, vapur, simit, sucuklu yumurta ve gol ikonu."

Kaynak: AA
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