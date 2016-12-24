| Üye ol | 24 Aralık 2016,C.tesi
  • kategori seçin
  • ara

'nın yeni telefonun sü gün yüzüne çıktı

Yazıya oy verin :
Giriş Tarihi: 24.12.2016, 12:29 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 12:43
Etiketler:
nokia orta seviye mobil sızıntı gerçek görüntü
Nokia'nın yeni telefonun gerçek görüntüsü gün yüzüne çıktı

'nın yeni akıllı telefonunun "canlı görseli" ortaya çıktı.

Emre Çetinkaya

Akıllı telefon dünyasının ve tüketicilerin gözü şu sıralar Finli dev 'nın üzerinde. 2017 yılında yeni Android telefonlarını tanıtacak olan Nokia'nın bu telefonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda fiyat bilgisi gün yüzüne çıkan Nokia'nın yeni telefonunun şimdi ise sü sızdı. Belirtilene göre bu model de konumlanacak. Ancak bu cihazla birlikte bir de üst seviye cihazın tanıtılması bekleniyor.

Üst seviye modelde Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 23MP Zeiss lens kamera gibi özelliklerin, orta seviye modelin ise bu modelden biraz daha düşük özelliklerle gelmesi bekleniyor. Her iki modelin de Şubat ayındaki MWC 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.

İşte sızan görüntüler;
sitene ekle
YORUM YAP TECRÜBENİ PAYLAŞ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TEKNOKULİS veya teknokulis.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

İLGİLİ HABERLER
Mobil Toplam kayıt: 16175
EN ÇOK
Sosyal Medya' nın En Çok Paylaşılanları
geri ileri
bize yazın