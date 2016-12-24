Nokia'nın yeni telefonun gerçek görüntüsü gün yüzüne çıktı

Akıllı telefon dünyasının ve tüketicilerin gözü şu sıralar Finli dev Nokia'nın üzerinde. 2017 yılında yeni Android telefonlarını tanıtacak olan Nokia'nın bu telefonlarıyla ilgili detaylar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda fiyat bilgisi gün yüzüne çıkan Nokia'nın yeni telefonunun şimdi ise gerçek görüntüsü sızdı. Belirtilene göre bu model orta seviyede konumlanacak. Ancak bu cihazla birlikte bir de üst seviye cihazın tanıtılması bekleniyor.

Üst seviye modelde Snapdragon 835 yonga seti, 6GB RAM, 23MP Zeiss lens kamera gibi özelliklerin, orta seviye modelin ise bu modelden biraz daha düşük özelliklerle gelmesi bekleniyor. Her iki modelin de Şubat ayındaki MWC 2017 fuarında açıklanmasını bekliyoruz.

İşte sızan görüntüler;