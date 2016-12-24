Huawei P9 ve Mate 9'da kullanılan Leica çift kamera nasıl çalışıyor?

Hasan Uğur Nayır

Huawei ve Leica iş birliği sonucunda P9'un çift kamerası ortaya çıktı. Nisan ayında tanıştığımız P9'un ikili kamera çözümü bir hayli yetenekli. Şimdi bu çift kamera Mate 9'da kullanılıyor. Kamera sisteminin detayları da bir hayli dikkat çekici.

Yapısı nasıl?

P9 ve Mate 9'un iki kamerası iki ayrı işlevi gerçekleştiriyor. Bir tanesinde geleneksel RGB sensörü var ve böylece renkli fotoğraflar çekiyor. Diğerinde ise tek renkli bir sensör var, siyah ve beyaz görüntüleri yakalıyor. Ama bu durum, bir yandan renkli çekerken diğeri ile siyah beyaz nostalji fotoğraflar çekerim demek değil.

Tek renkli sensör fotoğraftaki sahnede renkli sensörden daha fazla detayı yakalıyor. Tek renk sensörü sadece çekilen andaki ışıkla ilgileniyor ve renkler için ışığı süzmüyor. Fakat RGB sensörü ise renkleri belirlemek amacıyla ışığı süzüyor. Bunu yaparken net bir görüntü sağlamak için detayların bazıları kayboluyor. Huawei'ye göre kamera ışık yakalama konusunda oldukça iyi.

Renkli kamera herkesin istediği standart renkli fotoğrafı oluşturmak için kritik bir önem taşır. Ama renkli kamera, tek renkli sensörün sağladığı detayları ve görüntü netliğini renk bilgisi ile birleştirdiğinde ortaya zengin ayrıntılı bir sonuç çıkıyor. Yani teoride tek bir kameranın ürettiğinden daha büyük ve kaliteli bir sonuç çıkıyor. Mesela koyu gölgeler ve parlak vurgular gibi.

Çift kameranın yararları nedir?

Akıllı bir telefonda daha kaliteli fotoğraf çekmek ve ayrıntı yakalamak demek büyük bir kamera sensörü kullanılması anlamına gelir. Ama telefonlar gittikçe küçülüyor ve büyük kamera sensörü yerine, hem ince tasarımlara izin veren hem de farklı yeteneklere sahip olan çift kamera tercih ediliyor.

Çift kamera yavaş kalıyor mu?

Her iki telefon derinlik hesaplaması yapıyor. Böylece normal bir kameradan %200 daha fazla oranda odaklamayı hesaplıyorlar. Bu temelde hem P9 hem de Mate 9 oldukça hızlı odaklanıyor demek. Aslında odaklanma konusunda hibrit bir sistem var.