Huawei Mate 9 resmen ülkemizde satışa çıktı

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, Huawei Mate 9'un n11.com'da satışa çıktığından bahsetmiştik. Bununla birlikte Huawei Türkiye tarafından basın bülteni yayınlandı, cihazın resmen Türkiye'de satışta olduğu duyuruldu. Şirketin açıklamasına göre Mate 9'un tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2.999 TL.

5.9 inç'lik Full HD IPS ekranı olan telefonda, Kirin 960 sistem çipi, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 4000 mAh pil var. Sistem çipinde dört adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekleri bulunuyor. Grafik işlemcisi ise ARM Mali-G71 MP8.

Cihazda P9'dan bildiğimiz Leica imzalı çift kamera yer verildi.