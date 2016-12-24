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resmen ülkemizde satışa çıktı

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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 16:18 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 16:27
Etiketler:
huawei Huawei P9 lite P9 Lite Huawei Mate 9 Mate 9 leica
Huawei Mate 9 resmen ülkemizde satışa çıktı

Yeni amiral gemisinin fiyatı nedir?

Hasan Uğur Nayır

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberde, 'un n11.com'da satışa çıktığından bahsetmiştik. Bununla birlikte Huawei Türkiye tarafından basın bülteni yayınlandı, cihazın resmen Türkiye'de satışta olduğu duyuruldu. Şirketin açıklamasına göre Mate 9'un tavsiye edilen perakende satış fiyatı 2.999 TL.

5.9 inç'lik Full HD IPS ekranı olan telefonda, Kirin 960 sistem çipi, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama alanı, 4000 mAh pil var. Sistem çipinde dört adet 2.4 GHz hızında çalışan Cortex-A73 ve dört adet 1.8 GHz hızında çalışan Cortex-A53 çekirdekleri bulunuyor. Grafik işlemcisi ise ARM Mali-G71 MP8.

Cihazda P9'dan bildiğimiz imzalı çift kamera yer verildi.

Yeni yarışmamızda Huawei P9 lite hediye ediyoruz!
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