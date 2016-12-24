Google, Pixel XL kullanıcısına 'başka bir cihaz al' dedi

Mark Buckman isimli Reddit kullanıcısı bir süredir internet dünyasının gündeminde. Buckman, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş tane Pixel XL cihazında aynı sorunu yaşadı. Belirtilene göre tüm cihazlarda bir ses problemi vardı. Buckman'a göre cihazların hepsi yüksek seste, statik ve bozulmuş sesler üretme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu kullanıcıya göre bu sorun Google Pixel'de de var.

Geçtiğimiz gün bu sorun Google tarafından da onaylandı. Herkes Google'ın bir yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmesini beklerken, bunun yerine Buckman'a cihazı geri getirmesini ve geri ödeme yapılmasını teklif etti. Yani Google, kullanıcısına sorunu çözemediğini ve adeta başka bir cihaz almasını söylüyor.

Öte yandan bu konuyu Reddit'e taşıyan kullanıcı bu cevap karşısında şok olduğunu söylüyor.

Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?