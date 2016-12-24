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, Pixel XL kullanıcısına 'başka bir cihaz al' dedi

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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 00:21 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 00:31
Etiketler:
google Google Pixel XL Mark Buckman mobil sorun ilginç
Google, Pixel XL kullanıcısına 'başka bir cihaz al' dedi

, unu çözemediği Pixel XL kullanıcısına adeta "başka bir cihaz al" dedi.

Emre Çetinkaya

Mark Buckman isimli Reddit kullanıcısı bir süredir internet dünyasının gündeminde. Buckman, bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, tam beş tane Pixel XL cihazında aynı u yaşadı. Belirtilene göre tüm cihazlarda bir ses problemi vardı. Buckman'a göre cihazların hepsi yüksek seste, statik ve bozulmuş sesler üretme eğilimi gösteriyor. Ayrıca bu kullanıcıya göre bu sorun Pixel'de de var.

Geçtiğimiz gün bu sorun Google tarafından da onaylandı. Herkes Google'ın bir yazılım güncellemesiyle bu sorunu çözmesini beklerken, bunun yerine Buckman'a cihazı geri getirmesini ve geri ödeme yapılmasını teklif etti. Yani Google, kullanıcısına sorunu çözemediğini ve adeta başka bir cihaz almasını söylüyor.

Öte yandan bu konuyu Reddit'e taşıyan kullanıcı bu cevap karşısında şok olduğunu söylüyor.

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Fatih Mehmet Fatih Mehmet

Alma note7 nin ahını, Çıkar aheste, aheste!(anlayan, anlamıştır.)

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hayır0
cevapla 24.12.2016 10:33
Bilal Bilal

Huawei den sasmam. Note 7 iphone 7 kullandim huawei gibisi yok.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 07:30
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