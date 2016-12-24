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6-inçlik Plus geliyor!

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Giriş Tarihi: 24.12.2016, 12:59 Güncelleme Tarihi: 24.12.2016, 13:18
Etiketler:
samsung Samsung Galaxy S8 Plus Galaxy S8 mobil akıllı telefon sızıntı bilgi
6-inçlik Samsung Galaxy S8 Plus geliyor!

Söylentilere göre , 'in yanında 6-inçlik Galaxy S8 Plus modelini de açıklayacak. İşte ilk ler.

Emre Çetinkaya

'un sıradaki amiral gemisi herkesin bildiği gibi Galaxy S8 olacak. Son gelen raporlar bizlere bu cihazın gelecek yılın Nisan ayında tanıtılacağını söylüyordu. Yani geçen yılki amiral gemisi Galaxy S7'nin ardından 1 yıldan daha uzun bir süre geçmişken.

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Ancak görünüşe göre Samsung'un Nisan ayındaki tek bombası olmayacak. Koreli internet sitesi MK News'in haberine göre Samsung, Galaxy S8'in yanında bir de Galaxy S8 Plus modelini açıklayacak.

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Ayrıca belirtilene göre S8 Plus modeli, 6-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. S8'in ekranının boyutunun ise 5-inç olacağını söyleyelim. Her iki modelin ekranı da çift taraflı kavisli Quad HD ekrana sahip olacak.

Her iki modelle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.
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