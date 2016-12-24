6-inçlik Samsung Galaxy S8 Plus geliyor!

Samsung'un sıradaki amiral gemisi herkesin bildiği gibi Galaxy S8 olacak. Son gelen raporlar bizlere bu cihazın gelecek yılın Nisan ayında tanıtılacağını söylüyordu. Yani geçen yılki amiral gemisi Galaxy S7'nin ardından 1 yıldan daha uzun bir süre geçmişken.

Ancak görünüşe göre Samsung'un Nisan ayındaki tek bombası Galaxy S8 olmayacak. Koreli internet sitesi MK News'in haberine göre Samsung, Galaxy S8'in yanında bir de Galaxy S8 Plus modelini açıklayacak.

Ayrıca belirtilene göre S8 Plus modeli, 6-inç büyüklüğünde ekrana sahip olacak. S8'in ekranının boyutunun ise 5-inç olacağını söyleyelim. Her iki modelin ekranı da çift taraflı kavisli Quad HD ekrana sahip olacak.

Her iki modelle ilgili gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.