Hasan Uğur Nayır

Yeni yıla yeni bir telefonla girmek ister misiniz? Yeni yarışmamızda Huawei P9 lite hediye ediyoruz. Belki de bu telefon sizin olabilir.

Yapmanız gerekenler

Öncelikle, buraya tıklayarak ulaşacağınız Facebook sayfamızdaki öne çıkan haberi "Herkese açık" olarak duvarınızda paylaşmalısınız.

Sonrasında da sitemize üye olup, bu haberin yorum kısmına "Türkiye'de Huawei denilince aklınıza ne geliyor?" sorusuna vereceğiniz cevabı yazmalısınız. Sitemize üye olmadan yazılan cevaplar kabul edilmeyecektir!

Rastgele seçeceğimiz güzel bir yorumda bulunan arkadaşımız bizden 2017 yılbaşı hediyesi olarak bir adet Huawei P9 lite akıllı telefon kazanacak.

Kazanan arkadaşımızı 30 Aralık Cuma günü açıklayacağız.

Bol şans!