Yeni yıla yeni bir telefonla girmek ister misiniz? Yeni yarışmamızda Huawei P9 lite hediye ediyoruz. Belki de bu telefon sizin olabilir.
Rastgele seçeceğimiz güzel bir yorumda bulunan arkadaşımız bizden 2017 yılbaşı hediyesi olarak bir adet Huawei P9 lite akıllı telefon kazanacak.
Bol şans!
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"Türkiye'de Huawei denilince aklınıza ne geliyor?"
Tasarımın ve Teknolojinin en uçlarında yaşadığım aklıma geliyor...
Huawei benim icin bir marka ama kendini cook
gelistermesi kerekir diye düşünüyorum
Sadece benim icin marka eskiyle oranla daha iyi isler cikarmaya basladi ama digerlerine yetismesi icin cook calismasi lazimcevapla 23.12.2016 23:23
Huawei denilince logosu belirdi gözümün önünde ...cevapla 23.12.2016 23:16
Huawei denilince cep telefonu piyasasının en çabuk yükselen değeri olarak biliniyorcevapla 23.12.2016 23:12
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