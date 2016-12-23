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Yeni mızda lite hediye ediyoruz!

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 15:48 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 22:56
Etiketler:
huawei Huawei P9 lite huawei p9 P9 P9 Lite yarışma facebook akıllı telefon telefon mobil
Yeni yarışmamızda Huawei P9 lite hediye ediyoruz!

sonuçları 30 Aralık'ta açıklanacak. İşte yapmanız gerekenler...

Hasan Uğur Nayır

Yeni yıla yeni bir la girmek ister misiniz? Yeni mızda lite hediye ediyoruz. Belki de bu telefon sizin olabilir.

Yapmanız gerekenler

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Sonrasında da sitemize üye olup, bu haberin yorum kısmına "Türkiye'de Huawei denilince aklınıza ne geliyor?" sorusuna vereceğiniz cevabı yazmalısınız. Sitemize üye olmadan yazılan cevaplar kabul edilmeyecektir!

Rastgele seçeceğimiz güzel bir yorumda bulunan arkadaşımız bizden 2017 yılbaşı hediyesi olarak bir adet Huawei P9 lite akıllı telefon kazanacak.

Kazanan arkadaşımızı 30 Aralık Cuma günü açıklayacağız.

Bol şans!
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Erdogan11 Erdogan11

"Türkiye'de Huawei denilince aklınıza ne geliyor?"
Tasarımın ve Teknolojinin en uçlarında yaşadığım aklıma geliyor...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 24.12.2016 00:43
Samimert Samimert

Huawei benim icin bir marka ama kendini cook
gelistermesi kerekir diye düşünüyorum

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:26
Sami mert Sami mert

Sadece benim icin marka eskiyle oranla daha iyi isler cikarmaya basladi ama digerlerine yetismesi icin cook calismasi lazim

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:23
fmbursaa fmbursaa

Huawei denilince logosu belirdi gözümün önünde ...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:16
Yusuf Yusuf

Huawei denilince cep telefonu piyasasının en çabuk yükselen değeri olarak biliniyor

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 23.12.2016 23:12
haberin tüm yorumlarını OKUYUN(35 yorum)

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