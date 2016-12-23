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, 5 yeni telefon duyurdu. İşte özellikleri

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Giriş Tarihi: 23.12.2016, 11:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2016, 11:24
Etiketler:
lg android akıllı telefon
LG, 5 yeni telefon duyurdu. İşte özellikleri

7.0 işletim sistemli güncel modeller.

Mahmut Saral

Güney Koreli teknoloji firması LG, 5 yeni Android telefon duyurdu. Bu telefonları CES 2017'de ilk kez teknolojiseverlerin beğenisine sunacak. İsterseniz cihazların detaylarını sizlere sunalım.

LG Stylo 3

5.7 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (258ppi)

1.5GHz Octa-core MediaTek MT6750 işlemci

3 GB RAM ve16 GB dahili hafıza + microSD kart desteği

8 MP ön kamera

13 MP arka kamera

3200 mAh çıkarılabilir pil

LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 bağlantı teknolojileri

149 gram ağırlığında

155.6 x 79.8 x 7.4 mm boyutlarında

Parmak izi okuyucu sensör

LG K10

5.3 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (277ppi)

1.5GHz Octa-core MediaTek MT6750 işlemci

2 GB RAM ve 16 GB / 32 GB dahili depolama + microSD desteği

5 MP geniş açılı ön kamera

13 MP ana kamera

2800 mAh çıkarılabilir pil

LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC bağlantı teknolojileri

142 gram ağırlığında

148.7 x 75.3 x 7.9 mm boyutlarında

Parmak izi okuyucu sensör

LG K8:

5.0 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (294ppi)

4 çekirdekli 1.4GHz Snapdragon 425 MSM8917 işlemci

1.5 GB RAM ve16 GB hafıza + microSD desteği

5 MP ön kamera

13 MP arka kamera

2500 mAh çıkarılabilir pil

LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC bağlantı teknolojileri

142 gram ağırlığında

Size: 144.8 x 72.1 x 8.09 mm boyularında

#Sayfa#

LG K4:

5.0-inch, 480 x 854 çözünürlüklü ekran (196ppi)

4 çekirdekli 1.1GHz Snapdragon 210 MSM8909 işlemci

1 GB RAM ve8 GB hafıza + microSD desteği

5 MP ön kamera

5 MP arka kamera

2500 mAh çıkarılabilir pil

LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0 bağlantı özellikleri

135 gram ağırlığında

144.76 x 72.6 x 7.9 mm boyutlarında

LG K3:

4.5 inç, 480 x 854 çözünürlüklü ekran (218ppi)

4 çekirdekli 1.1GHz Snapdragon 210 MSM8909 işlemci

1 GB RAM ve 8 GB dahli bellek + microSD desteği

2 MP ön kamera

5 MP arka kamera

2100 mAh çıkarılabilir pil

LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0 bağlantı özellikleri

132 gram ağırlığında

133.9 x 69.75 x 9.44 mm boyutlarında
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