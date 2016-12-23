LG, 5 yeni telefon duyurdu. İşte özellikleri

Güney Koreli teknoloji firması LG, 5 yeni Android telefon duyurdu. Bu telefonları CES 2017'de ilk kez teknolojiseverlerin beğenisine sunacak. İsterseniz cihazların detaylarını sizlere sunalım.
LG Stylo 3
5.7 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (258ppi)
1.5GHz Octa-core MediaTek MT6750 işlemci
3 GB RAM ve16 GB dahili hafıza + microSD kart desteği
8 MP ön kamera
13 MP arka kamera
3200 mAh çıkarılabilir pil
LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0 bağlantı teknolojileri
149 gram ağırlığında
155.6 x 79.8 x 7.4 mm boyutlarında
Parmak izi okuyucu sensör
LG K10
5.3 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (277ppi)
1.5GHz Octa-core MediaTek MT6750 işlemci
2 GB RAM ve 16 GB / 32 GB dahili depolama + microSD desteği
5 MP geniş açılı ön kamera
13 MP ana kamera
2800 mAh çıkarılabilir pil
LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC bağlantı teknolojileri
142 gram ağırlığında
148.7 x 75.3 x 7.9 mm boyutlarında
Parmak izi okuyucu sensör
LG K8:
5.0 inç, 720 x 1280 çözünürlüklü ekran (294ppi)
4 çekirdekli 1.4GHz Snapdragon 425 MSM8917 işlemci
1.5 GB RAM ve16 GB hafıza + microSD desteği
5 MP ön kamera
13 MP arka kamera
2500 mAh çıkarılabilir pil
LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.2, USB 2.0, NFC bağlantı teknolojileri
142 gram ağırlığında
Size: 144.8 x 72.1 x 8.09 mm boyularında
#Sayfa#
LG K4:
5.0-inch, 480 x 854 çözünürlüklü ekran (196ppi)
4 çekirdekli 1.1GHz Snapdragon 210 MSM8909 işlemci
1 GB RAM ve8 GB hafıza + microSD desteği
5 MP ön kamera
5 MP arka kamera
2500 mAh çıkarılabilir pil
LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0 bağlantı özellikleri
135 gram ağırlığında
144.76 x 72.6 x 7.9 mm boyutlarında
LG K3:
4.5 inç, 480 x 854 çözünürlüklü ekran (218ppi)
4 çekirdekli 1.1GHz Snapdragon 210 MSM8909 işlemci
1 GB RAM ve 8 GB dahli bellek + microSD desteği
2 MP ön kamera
5 MP arka kamera
2100 mAh çıkarılabilir pil
LTE, Wi-Fi (802.11 b, g, n), Bluetooth 4.1, USB 2.0 bağlantı özellikleri
132 gram ağırlığında
133.9 x 69.75 x 9.44 mm boyutlarında
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